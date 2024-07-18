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外國買家去年付47.5萬中位價買房創新高 中買家占比跌第2

編譯徐薏茹／綜合報導
高價格和有限的供應正削弱外國買家對美國房產的興趣，國際買家現在用比以往都還高的價格在美國買房。(路透)
高價格和有限的供應正削弱外國買家對美國房產的興趣，國際買家現在用比以往都還高的價格在美國買房。(路透)

高價格和有限的供應正削弱外國買家對美國房產的興趣，國際買家現在用比以往都還高的價格買房；根據全國房地產經紀人協會(National Association of Realtors)的報告，到今年3月結束的過去一年中，外國房屋買家在中位價房屋的花費比前一期多出20%，國內買家的花費僅多2%。

外國買家支付47萬5000元的中位價，創下新高，比國內買家高出約8萬元。

在所有外國買家中，加拿大人購買的房屋占比最大，為13%；許多人在佛羅里達等州的度假區尋找較貴的房子，這也是外國買家中位價售價更高的原因之一。

隨著人民幣貶值，前一年購屋占比排名第一的中國買家在去年買的房屋少了45%，今年他們的購屋占比為11%，排名第二。

與此同時，印度買家的購屋數量增加，占房屋外國銷售的10%，他們在美國的購房支出比去年多出約7億元，而且也追求高檔房產，中位價為62萬5000元，大多在佛州德州

外國買家一直是美國市場的一小部分，今年的占比從前一期的1.8%降至1.3%，但外國買家集中在少數幾個州，包括佛州、加州、德州和亞利桑納州，外國買家在某些城市的影響力可能與他們的數量不成比例。

在洛杉磯，威尼斯海灘(Venice Beach)和好萊塢山(Hollywood Hills)等昂貴、有歷史意義的社區有強勁的需求，這些區域吸引大批富裕的國際買家，包括許多被吸引至海岸和山區的創作者和明星。

在比佛利山(Beverly Hills)服務的房產經紀人艾德斯(Brian Ades)說，外國買家「想要電影中的房子」，即那些由知名世紀中期建築師設計的房屋，具有開放的平面圖和充足的隱私，前房主為名人的房產也很加分。

除了高價位房屋，美國房市在國際的影響力一直在下降，2024年外國買家購買5萬4300套房屋，是全國房地產經紀人協會自2009年開始收集數據以來的最低數量，這一數據已經連續八年下滑。

佛州 德州 房地產

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