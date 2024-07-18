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專家：南部4州猛蓋30萬間新屋 巨大房市泡沫將爆炸

編譯潘勛／綜合報導
南部地如佛州、喬治亞、田納西及德州一窩蜂蓋新屋，導致供過於求，未來即將出現大麻煩。圖為佛州一座別墅求售。(路透)
南部地如佛州、喬治亞、田納西及德州一窩蜂蓋新屋，導致供過於求，未來即將出現大麻煩。圖為佛州一座別墅求售。(路透)

房地產專家傑爾利(Nick Gerli)指出，美國南部地區的房地產泡沫巨大，即將面臨爆炸危機，主要是建商疫情之後一頭熱蓋新屋，而許多人搬遷到南部，想追求較便宜住處、取利於新出現的遠端工作自由，以及較便宜的稅金，但目前這一趨勢減緩，新屋需求量也告萎縮。

「新聞周刊」(Newsweek)報導，建商在疫情後於南部如佛州、喬治亞、田納西及德州一窩蜂蓋新屋，導致供過於求，未來即將出現大麻煩。

Reventure Consulting機構執行長的傑爾利在X平台貼文指出，南部已發展出龐大住房泡沫，即將爆破；新屋銷售間數升高到近30萬，為史上最高，甚至比2006年8月的前一波泡沫更大，接下來就是大規模崩盤。

傑爾利一針見血談到魯莽投機助長這波房屋泡沫；建商及投資人過去三、四年大舉投機於房市，屋價已遠高於當地人所能負荷，因此就造出大泡沫；目前泡沫已在消風之中，但速度不快，假如發生景氣衰退，加上其他利空因素，只怕就爆炸得很快。

當然，有些住居市場研究學者認為，房市在新冠疫情後一團紊亂，目前只是開始趨於穩定，但傑爾利的警告很難忽視。

以前房貸利率降到谷底，南部房價又較便宜，才吸引買家成群而來，但利率已經調升，需求量萎縮，南部房市前景很不明朗。

Realtor.com首席經濟學者海爾(Danielle Hale)表示，依該機構的數據，南部各地的房市，以德州奧斯丁(Austin)、聖安東尼奧(San Antonio)兩城市最正常化，目前要賣的房屋比起疫情前來得多，影響到房價。例如在奧斯丁，目前房價中位數相較去年已降3%。

海爾說，美國仍需建造足夠的房子，而南部提供新屋方面優於其他地區，「由於房價仍可負擔，南部也吸引其他地區的許多家庭。我預期南部仍會吸引民眾前來安居，其房價相對可負擔是一大優勢」。

因此，海爾認為南部的房價不會崩盤，但是上市房屋的庫存多於往年。

傑爾利指出，其他地區的房市挑戰較少，像東北部、中西部蓋新屋較少庫存也少，較不可能出現房價崩盤的情況。

建商在新冠疫情之後，一頭熱在南部蓋新屋，已發展出龐大住房泡沫，即將爆破。 (路透...
建商在新冠疫情之後，一頭熱在南部蓋新屋，已發展出龐大住房泡沫，即將爆破。 (路透)

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