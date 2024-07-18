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美禁盟國企業提供中國先進技術 將祭嚴厲制裁

編譯劉忠勇、陳韻涵／綜合報導
兩黨都打晶片戰議題，拜登政府擬對向中國輸出先進半導體技術的盟國公司，祭出最嚴厲的貿易限制。（路透）
兩黨都打晶片戰議題，拜登政府擬對向中國輸出先進半導體技術的盟國公司，祭出最嚴厲的貿易限制。（路透）

彭博新聞報導，拜登政府已告知盟友，若東京威力科創(Tokyo Electron)和艾司摩爾(ASML)等晶片設備製造商，繼續讓中國取得先進的半導體技術，美國考慮祭出最嚴厲的貿易限制措施。

東京威力科創、艾司摩爾被點名

知情人士告訴彭博，美國考慮要不要援引「外國直接產品規則」(Foreign Direct Product Rule，簡稱FDPR)施壓盟國。

路透報導，FDPR於1959年首次引用，旨在控制美國技術的交易；FDPR條款指出，若一種產品使用美國技術製造，美國政府有權阻止其銷售，包括在外國製造的產品。

彭博說明，外國製造的產品就算只是使用極少的美國技術，美國也可以依照FDPR規定實施管制。

彭博引述知情人士說法報導，美國正向日本和荷蘭官員提出此一構想，並表示日本和荷蘭若不自我約束對中國的貿易管制措施，那麼訴諸FDPR的可能性就會增加。

FDPR被盟國視為極其嚴苛的辦法，用在約束東京威力科創和艾司摩爾在中國的生意，這兩家公司生產製造晶片所需的設備。

彭博報導，艾司摩爾對此不予評論，而東京威力科創則表示，無法評論「地緣政治問題」；美國商務部也未回應路透記者的提問。

拜登政府陷入尷尬處境，美國業者認為對中國供貨的管制，自己等於在不公平的條件下遭到懲罰；盟國則認為，距美國總統選舉只剩幾個月，沒有理由改變他們的政策。

拜登政府的目的，是說服盟國對關鍵設備出口設限之餘，進一步限制本國業者對管制設備在中國的維修服務，美國業者在這方面已在禁止之列。

美國晶片業者鼓吹的另一手段是，擴大所謂「未經驗證名單」的標準，其中規定企業在運交特定管制技術之前，需先經過批准。

美國業者並未建議將艾司摩爾和東京威力科創自動納入此名單，實則提醒這些公司，若繼續為美國認為有國家安全之虞的中國客戶服務，可能也會面臨管制。

國家安全委員會(National Safety Council，簡稱NSC)發言人表示，NSC負責就安全事務向總統提出建議，會議內容「並未反映我們與夥伴和盟友之間的討論」。

另據知情人士透露，美國三大晶片設備生產商應用材料(Applied Materials)、科林研發(Lam Research)及科磊(KLA)最近與美國官員的一系列會談，會中提出訴求；三家公司認為，美國當前貿易政策適得其反，損害美國半導體企業，業者不希望政府訴諸FDPR，擔心激怒日本及荷蘭，導致兩國停止合作。

晶片 拜登 日本

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