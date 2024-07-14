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國會共和黨人指控中國「不合作」 拒收遣返走線客

編譯俞仲慈／綜合報導
國會共和黨議員致函國務院和國土安全部，點名中國政府故意拖延或阻撓遣返作業，名列「最不合作國家」之一。圖為中國無證客家庭從墨西哥越境進入美國。(路透)
國會共和黨議員致函國務院和國土安全部，點名中國政府故意拖延或阻撓遣返作業，名列「最不合作國家」之一。圖為中國無證客家庭從墨西哥越境進入美國。(路透)

國會共和黨人不滿多個國家拒絕接收遭到美國遣返的走線客，最近致函國務院和國土安全部，點名中國政府故意拖延或阻撓遣返作業，名列「最不合作國家」之一。

根據新聞周刊(Newsweek)報導，國會共和黨人：包括德州聯邦眾議員羅伊(Chip Roy)和佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz)等17位國會議員，最近致函國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)和國務卿布林肯(Antony Blinken) ，表達對中國等13國家拒絕接受遣返踩線客的擔憂。

該信件指出，自去年10月以來，累計有3萬1000名中國公民非法入境，形成美國國安一大危機：「中國是13個最不合作的國家之一，而且中國對其公民遣返行動，採取系統性拒絕或非必要拖延手段。」

信中還援用美國海關邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection，CBP)資料宣稱，2020年以來非法入境的中國公民拘留人數暴增1800%，不過對於10萬名中國無證客，僅成功驅逐其中288人，並將責任歸咎給北京政府的刻意拖延，導致遣返作業緩慢或窒礙難行。

信中提及7月2日一架載有116名中國公民的遣返包機，北京政府未透露遣返人員犯罪紀錄或是否涉及間諜等任何訊息，引起國會共和黨人不滿。

其他拒絕接收公民遣返的國家包括不丹、蒲隆地(Burundi)、柬埔寨、古巴、非洲厄立垂亞(Eritrea)、香港、印度、伊朗、伊拉克、寮國、巴基斯坦和俄羅斯，其中阿富汗、烏克蘭、葉門等被視為可能不遵守遣返作業的國家。

因此國會共和黨人想釐清拜登政府是否停止向上述國家公民發放簽證，並調查獲得最後驅逐令的移民狀況，以及聯邦部門面對堆積如山的偷渡案所採取的因應措施。 

國會共和黨發言人12日向新聞周刊表示：「國土安全部直接透過官方管道回應國會詢問，該部門將對國會監督作出適當回應。」

報導指出，6月在西南邊境查獲8萬4000人偷渡，是拜登總統任內最少人數，但仍高於前總統川普任內紀錄；而且自2023年10月起，累計有130萬人偷渡，其中由墨西哥非法邊境人數最多。

遣返 共和黨 偷渡

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