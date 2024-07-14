我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刺殺川普槍手長相曝光 首投族+共和黨員 兇嫌父：不知兒搞什麼鬼

埋伏400呎外屋頂鎖定川普 FBI確認槍手為20歲賓州男子

美國人改變對移民看法 逾半盼減少 53%支持擴大邊境圍牆

編譯盧炯燊／綜合報導
蓋洛普(Gallup)民調顯示，大多數國人希望減少移民數量，反映出對非法移民的看法出現逆轉。圖為來自委內瑞拉的無證客從德州艾爾帕索搭巴士前往紐約市。(路透)
蓋洛普(Gallup)民調顯示，大多數國人希望減少移民數量，反映出對非法移民的看法出現逆轉。圖為來自委內瑞拉的無證客從德州艾爾帕索搭巴士前往紐約市。(路透)

由於南部邊境無證移民湧至已不堪重負，導致全美民眾的反移民情緒急漲，蓋洛普(Gallup)最新民調顯示，大多數國人希望減少移民數量，反映出對非法移民的看法出現逆轉。

民調發現55%的受訪成年人希望減少移民，大幅高於去年的41%，這亦是自2005年以來，首次有大多數人要求減少移民。上次出現這種情況是2001年九一一恐襲之後，當時占比率58%。

除大多數要求減少移民外，41%說希望移民數字保持在目前的水平。

蓋洛普對結果解讀為，自去年底每月非法越境人數持續創新高後，民眾的態度發生了變化。儘管數字今年以來越境數字已大幅回落，但仍高於疫情前。

有42%受訪者指南部邊境的情勢是一場危機；63%希望當邊境不堪重負時，總統或國土安全部部長可以暫時禁止移民尋求庇護。

移民是今年總統競選的首要議題之一，共和黨篤定候選人川普一直持反移民態度，其競選核心內容也是如此，要求採取大規模驅逐行動。他同時指責總統拜登在邊境問題犯了錯誤，廢除了他在任時實施的遏止無證移民政策。但拜登反指國會共和黨人拒絕通過他的移民改革。

各黨派也開始採取強硬立場。與去年相比，要求減少移民的共和黨人增加了15個百分點88%；獨立人士占比增加11個百分點至50%；民主黨人支持減少移民也增加10個百分點至28%。

過去幾年，美國人明顯支持邊境安全措施。2019年只有40%的美國人支持擴大邊境圍牆，但最新數字大幅躍升至 53%，也是蓋洛普民調首次記錄大多數人支持這個想法。

邊境圍牆是川普任內阻止無證移民的重要組成部分，拜登先是反對，但現在繼續維持下來。

此外，2019年只有37%支持將所有無證移民逐返回其祖籍國，而最新數字是47%。70%認為無證移民若在一段時間內滿足要求，應該有機會成為公民，而對「夢想生」(Dreamers)入籍，支持率更高達81%。

非法移民 拜登 民調

上一則

國會共和黨人指控中國「不合作」 拒收遣返走線客

下一則

賀錦麗費城造勢 演說動員亞裔選民

延伸閱讀

拜登聽取川普遇襲簡報 發文稱「感謝聽到他安然無恙」

拜登聽取川普遇襲簡報 發文稱「感謝聽到他安然無恙」
遭拜登介紹成「普亭總統」 澤倫斯基回應曝光

遭拜登介紹成「普亭總統」 澤倫斯基回應曝光
勸退聲再起 民主黨前議員致選民公開信 請拜登讓賢

勸退聲再起 民主黨前議員致選民公開信 請拜登讓賢
共和黨秘密武器？民主黨因拜登失誤內鬨 「川普秀」不撿槍有原因

共和黨秘密武器？民主黨因拜登失誤內鬨 「川普秀」不撿槍有原因

熱門新聞

不斷更新／川普遭槍擊 槍手被擊斃 官員：兇嫌為白人男性

2024-07-13 23:50
第一夫人吉兒日前被問如何看民主黨人逼宮拜登，她怒飆記者「別對我大叫」。圖為吉兒8日在喬治亞州競選活動畫面。（歐新社）

爆氣…被問民主黨逼宮拜登 第一夫人吉兒怒飆記者「別對我大叫」

2024-07-09 08:15
前總統川普13日晚間於賓州的造勢活動發生槍擊事件。(路透)

川普遇槍擊 現場急喊「趴下」 他帶血起身高呼三聲「Fight」

2024-07-13 20:05
16歲的高中生威爾遜入選美國代表隊，成為美國參加奧運會最年輕的田徑選手。(路透)

巴黎奧運／俄州16歲少年「跑」進美國隊 成最年輕田徑選手

2024-07-06 02:17
繼美國總統拜登上月在辯論會的災難性表現後，今天他將首度舉行記者會。(歐新社)

不斷更新… 拜登決心參選 稱消除恐懼很重要

2024-07-11 21:00
第75屆北約峰會11日舉行閉幕典禮，美國總統拜登誤將烏克蘭總統澤倫斯基（右）介紹成「普亭總統」，可見到澤倫斯基本人正朝著他看過去。（路透）

「OMFG」拜登公開口誤震驚歐洲官員 透露正忙著聯繫川普團隊

2024-07-13 07:20

超人氣

更多 >
不斷更新／川普遭槍擊 槍手被擊斃 官員：兇嫌為白人男性

不斷更新／川普遭槍擊 槍手被擊斃 官員：兇嫌為白人男性
川普遇槍擊 現場急喊「趴下」 他帶血起身高呼三聲「Fight」

川普遇槍擊 現場急喊「趴下」 他帶血起身高呼三聲「Fight」
馬斯克：我100%支持川普總統 祝他早日康復

馬斯克：我100%支持川普總統 祝他早日康復
「OMFG」拜登公開口誤震驚歐洲官員 透露正忙著聯繫川普團隊

「OMFG」拜登公開口誤震驚歐洲官員 透露正忙著聯繫川普團隊
川普造勢現場找到AR步槍 傳槍手當時躲在一建築屋頂

川普造勢現場找到AR步槍 傳槍手當時躲在一建築屋頂