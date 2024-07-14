美國人改變對移民看法 逾半盼減少 53%支持擴大邊境圍牆

蓋洛普(Gallup)民調顯示，大多數國人希望減少移民數量，反映出對非法移民的看法出現逆轉。圖為來自委內瑞拉的無證客從德州艾爾帕索搭巴士前往紐約市。(路透)

由於南部邊境無證移民湧至已不堪重負，導致全美民眾的反移民情緒急漲，蓋洛普(Gallup)最新民調 顯示，大多數國人希望減少移民數量，反映出對非法移民 的看法出現逆轉。

民調發現55%的受訪成年人希望減少移民，大幅高於去年的41%，這亦是自2005年以來，首次有大多數人要求減少移民。上次出現這種情況是2001年九一一恐襲之後，當時占比率58%。

除大多數要求減少移民外，41%說希望移民數字保持在目前的水平。

蓋洛普對結果解讀為，自去年底每月非法越境人數持續創新高後，民眾的態度發生了變化。儘管數字今年以來越境數字已大幅回落，但仍高於疫情前。

有42%受訪者指南部邊境的情勢是一場危機；63%希望當邊境不堪重負時，總統或國土安全部部長可以暫時禁止移民尋求庇護。

移民是今年總統競選的首要議題之一，共和黨篤定候選人川普一直持反移民態度，其競選核心內容也是如此，要求採取大規模驅逐行動。他同時指責總統拜登 在邊境問題犯了錯誤，廢除了他在任時實施的遏止無證移民政策。但拜登反指國會共和黨人拒絕通過他的移民改革。

各黨派也開始採取強硬立場。與去年相比，要求減少移民的共和黨人增加了15個百分點88%；獨立人士占比增加11個百分點至50%；民主黨人支持減少移民也增加10個百分點至28%。

過去幾年，美國人明顯支持邊境安全措施。2019年只有40%的美國人支持擴大邊境圍牆，但最新數字大幅躍升至 53%，也是蓋洛普民調首次記錄大多數人支持這個想法。

邊境圍牆是川普任內阻止無證移民的重要組成部分，拜登先是反對，但現在繼續維持下來。

此外，2019年只有37%支持將所有無證移民逐返回其祖籍國，而最新數字是47%。70%認為無證移民若在一段時間內滿足要求，應該有機會成為公民，而對「夢想生」(Dreamers)入籍，支持率更高達81%。