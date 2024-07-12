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俄暗殺計畫曝光 美德聯手救德國軍火CEO

編譯廖振堯／綜合報導
俄國謀畫暗殺德國武器製造商的執行長帕培格(右二)，被美國和德國情報機構及時化解。(美聯社)
俄國謀畫暗殺德國武器製造商的執行長帕培格(右二)，被美國和德國情報機構及時化解。(美聯社)

五名美歐官員透露，俄羅斯正針對歐洲各地支持烏克蘭的軍火公司高層，策畫一系列暗殺行動，目標之一的德國軍火商萊茵金屬公司(Rheinmetall)執行長帕培格(Armin Papperger)所幸由美國情報部門即時通知德國安全部門，加強維安保護後阻止了莫斯科的陰謀。這場檯面下的影子戰爭顯示，俄羅斯願意盡一切手段挫敗烏克蘭。

有線電視新聞網(CNN)報導，俄羅斯六個多月來主要透過代理組織在歐洲各地進行破壞活動，從招募當地的業餘人士從事縱火、安裝監視器等非軍事行為，到暗殺重要人士、製作炸彈等，都是為了阻止西方運送武器、削弱大眾對烏克蘭的支持。

帕培格便是明顯的目標之一，萊茵金屬公司是德國最大的155毫米砲彈製造商，這是烏克蘭殘酷消耗戰中決定成敗的彈藥。萊茵金屬公司將在未來幾周內在烏克蘭境內開設裝甲車工廠，一位熟悉情報的消息人士表示俄羅斯深感憂心。

北約(NATO)成員國在峰會上尋求加強情報共享，官員也警告破壞活動的嚴重性，一些高層認為這可能導致東歐發生武裝衝突。一名北約高階官員9日在華府的北約峰會向記者表示，他們注意到破壞、暗殺、縱火，已有人員傷亡，「我非常相信這是俄羅斯正在進行的一場祕密破壞行動，會產生戰略後果。」並說俄羅斯認為西方各地正在舉行多場大選，這是試圖削弱烏克蘭支持的絕佳機會。

白宮國家安全會議(NSC)拒絕評論俄羅斯陰謀以及美國通報德國一事，但發言人華森(Adrienne Watson)聲明稱「我們正在嚴肅看待俄羅斯愈演愈烈的顛覆活動，過去幾個月一直密切關注…美國持續與北約盟國討論此問題，正在積極合作揭露和阻止這些活動，我們也明確表示俄羅斯的行動不會阻止盟國繼續支持烏克蘭。」

德國外長貝爾伯克11日表示俄羅斯正向歐洲盟友「發動充滿侵略性的混合戰爭」；德國內政部聲明表示，這些威脅的根本目的是阻撓德國和盟友防禦烏克蘭，但「柏林不會被俄羅斯的威脅嚇阻。」

俄羅斯 烏克蘭 德國

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