美擬在德部署長程飛彈激怒俄 莫斯科警告：邁向冷戰

美國與德國計畫在德境部署遠程導彈，激怒莫斯科。圖為烏克蘭軍隊到德國接受愛國者防空飛彈訓練。(歐新社)

美國決定要在德國 部署長程飛彈，對此德國總理蕭茲 (Olaf Scholz)表示歡迎，而俄羅斯 則警告，可能會導致冷戰式的直接對抗。

白宮10日在華盛頓舉行的北約峰會上宣布，美國將在歐洲部屬包括戰斧巡弋飛彈在內的遠程武器作為威懾。

克宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)11日對俄羅斯國家電視台記者表示：「我們正在穩定邁向冷戰中。所有冷戰時期正面對抗的因素都回歸了。」

華盛頓的舉動在德國引發了批評，包括在蕭茲自家的社會民主黨(Social Democrats)內，也是如此。

蕭茲在華盛頓舉行的北約峰會上為這項決定辯護，並告訴記者說，這「是種威懾，也是為了確保和平，且是在正確的時間所做出的必要且重要的決定。」

美國在10日表示，將於2026年開始，「間歇性的」在德國部署遠程飛彈。白宮表示，最終會考慮在德國進行永久性的部屬，且這些飛彈的射程，將會比美國目前在歐洲部屬的系統要更遠。

美國在與德國政府的聯合聲明中表示：「執行這些先進能力將能明確表明，美國對北約以及歐洲整體威懾的承諾。」

俄羅斯駐德國大使涅恰耶夫(Sergei Nechayev)為此警告德國政府，如果真的進行部屬，那將會進一步惡化莫斯科和柏林之間的關係。

涅恰耶夫表示：「希望德國的政治精英們能仔細思考，這種具破壞性且危險的舉動，是否為明智之舉，因為這舉動無助於德國和整個歐洲大陸的安全。更不用說，會對德俄關係造成，無法彌補的傷害了。」

德國國防部長佩斯托瑞斯(Boris Pistorius)告訴德國廣播電台(Deutschlandfunk)，這項決定解決了德國軍事能力中的嚴重差距問題。德軍目前只有從空中發射的巡航飛彈，沒有地面發射的遠程飛彈。

但美國飛彈部屬在德國觸發了關於冷戰時期的痛苦記憶，因此當消息發布後，也引爆了強烈的抗議。