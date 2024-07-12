憂拜登健康 北約盟友增添「不安全感」

拜登總統健康問題引起爭議，據說北約盟國已失去對拜登的信任。圖為拜登(左)與北約秘書長史托騰柏格在華府出席北約會議。(歐新社)

華盛頓舉行的北約 峰會曲終人散，備受國內外關注的東道主、美國總統拜登 安然度過這被視為關鍵的三天會期，緣於拜登的精神健康狀況，儘管沒有人公開談論此事，但已增添了盟友對拜登的不安全感，有德國高級外交官不諱言現在靠的是自己。

儘管拜登本人堅稱會參加今年總統大選，但北約盟國已感受到美國的領導地位並不安全，尤其是前總統川普 極有可能重返白宮，而他不被視為穩定的根本。

專家指出，其中一個總統候選人一直質疑北約聯盟的價值，另一個候選人的繼續參選愈來愈受到黨內質疑，對北約聯盟來說，感到擔憂理所當然。

在公開場合，參加峰會的各國領袖並沒有懷疑拜登履行職責及爭取連任的能力，德國總理蕭茲(Olaf Scholz)啟程前往華盛頓之前表示，並不擔心拜登的健康狀況。

即將卸任的北約秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)也說過，他不會評論美國總統的健康狀況，聲稱北約成功的原因之一，就是始終不介入盟國國內政治議題。

然而私下裡，盟國領袖都想知道拜登的健康狀況究竟如何，他們不僅僅依靠「希望和樂觀」的一廂情願，來相信拜登能夠再次擊敗川普，而是希望無論誰入主白宮，事前都做好準備。

其中一個跡象是，有幾個北約代表團成員參加北約峰會期間，會見了前川普政府官員及與川普關係密切的共和黨人。

也有些北約代表團成員，以匿名身分向政治媒體Politico表示對拜登健康狀況的擔憂，認為美國國內有關拜登是否繼續競選的爭議，影響了應該慶祝北約成立75周年的氛圍。

德國前總理梅克爾(Angela Merkel)任內的外交顧問兼駐聯合國代表，2022年起開始擔任慕尼黑安全會議主席的霍伊斯根(Christoph Heusgen)，峰會期間在華盛頓向德國之聲表示，圍繞拜登是否適合擔任公職的問題是一場不幸的討論，「然而自從川普出任總統之後，有一件事很明顯，那就是你無法估計他會做什麼，因此我們需要做的就是專注於我們自己。」