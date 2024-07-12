布林肯控中國製造援俄 中：俄製武器72%西方零件來自美企

北約指責中國支援俄羅斯，北京憤怒反駁稱，俄製武器零件有72%出自美國。圖為俄軍在紅場閱兵。(歐新社)

美國國務卿布林肯說，俄羅斯 武器裝備在過去一年半大量增加，這是中國助力俄國防工業基礎的結果。北京11日反駁稱，俄製武器72%的西方零部件來自美企，不知美國如何解釋。

中國外交部例行記者會上有媒體提問，布林肯(Antony Blinken)10日參加北約 華盛頓峰會公共論壇表示，「過去一年半，我們看到俄羅斯武器裝備大量增加，這是中國助力俄國防工業基礎的產物。中國不可能在聲稱支持和平、希望與歐洲建立更好關係的同時，又助長自冷戰結束以來對歐洲安全最嚴重的威脅」。

中國外交部發言人林劍回應稱，中方堅決反對美方在沒有任何證據的情況下持續散布所謂「中國支持俄羅斯國防工業」的虛假訊息。

他說，烏克蘭 危機(俄烏戰爭)爆發之初，美國就造謠「中國向俄提供軍事支持」，但至今未提出任何實質證據，連美軍的負責人也坦言，中國並未在衝突中向俄提供軍事援助。

林劍稱，事實上，有數據顯示，俄羅斯進口武器零部件和(軍民)兩用物項超過60%來自以美國為首的西方國家；被烏克蘭摧毀的俄方裝備95%的關鍵零部件也來自西方；俄製武器72%的西方零部件來自美國公司。不知美方對此作何解釋？

林劍還說，美國及其盟友至今未中斷對俄羅斯的貿易，去年對俄貿易額達1300多億美元，占俄國外貿的18%。全球大多數國家也沒有參與對俄制裁或中斷對俄貿易。

林劍稱，中國不會向衝突(俄烏戰爭)任何一方提供武器，這一立場一貫明確。中國企業依照世界貿易組織(WTO)規則和市場原則，與包括俄烏在內的世界各國展開正常經貿合作，合情合理，「輪不到個別國家指手畫腳」。

中國駐歐盟使團11日也抨擊峰會宣言涉及中國的內容「充滿挑釁、謊言、煽動和抹黑」，中方強烈不滿並堅決反對，已向北約提出嚴正交涉。

中國駐歐盟使團官網11日透過使團發言人答記者問方式表達對北約峰會宣言的立場。

北大西洋公約組織(NATO)秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)在記者會上表示，「北約峰會給中國的訊息非常強烈且明確，我們清楚界定中國在支持俄羅斯對烏克蘭發動戰爭的責任」。