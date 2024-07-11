布林肯：F-16今夏就會在烏克蘭天空飛行

停在荷蘭的三架美式F1-16戰機將在今夏運交到烏克蘭。(路透)

國務卿布林肯（Antony Blinken）10日在北約 （NATO）會議的公共論壇表示，F-16戰機正運往烏克蘭 ，「這些飛機在今年夏天就會在烏克蘭天空飛行」；此外，美國與德國聯合聲明，將在後年(2026)於德國做部署長程飛彈的準備，提升歐洲綜合嚇阻能力。

美、荷及丹麥聯合援烏F-16戰機

北約峰會正在華府舉行，俄烏戰爭持續成為峰會討論主題；華盛頓宣言指出，俄羅斯 對烏克蘭的侵略已破壞歐洲與大西洋地區的和平和穩定，並重創全球安全；俄羅斯依然是北約安全的最重大且直接的威脅。

宣言提到，為持續協助烏克蘭對抗俄羅斯侵略，北約承諾明年至少提供400億歐元援助烏克蘭；此外，建立「北約對烏克蘭安全協助與訓練」（NSATU），來協調盟友和夥伴援助烏克蘭的武器和軍事訓練；宣言指出，北約支持烏克蘭自我防衛，北約不會讓自己成為衝突的一方。

美國、丹麥與荷蘭將聯合提供烏克蘭F-16戰機，數量在安全考量下保密，布林肯表示，這些戰機今年夏天就會在烏克蘭天空飛行，確保烏克蘭可以持續有效捍衛自己，抵禦俄羅斯侵略。

此外，比利時與挪威承諾要支援烏克蘭更多戰機。

美將在德部署長程飛彈 提升嚇阻能力

美國和德國10日共同宣布，將自2026年開始準備在德國部署包括戰斧在內的長程導彈。（路透）

美德10日發表聯合聲明，美國將於後年在德國開始做部署長程飛彈的準備，作為未來長期部署的一部分工作；當部署完成，將包含SM-6、戰斧巡弋飛彈以及開發中的極音速武器，射程將大大超越歐洲現有的陸基飛彈，透過運用這些軍力，展示美國對北約的承諾，也有助歐洲的綜合嚇阻能力。

路透分析，這是冷戰以來，美國在德國部署美國最強大的武器，是給俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的明確警告。

這次峰會也被視為測試拜登能否團結北約盟國對抗俄國與中國的態度，並牽涉俄烏戰爭的進程；尤其正值民主黨和輿論紛紛傳出逼退拜登之際，更削弱了拜登的威信。路透報導，前總統川普10日對福斯新聞說，他當選後美國不會退出北約，但他要求盟國應該付更多的錢，因為美國在保護歐洲，不能讓他們占便宜。