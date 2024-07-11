防美國大選變天 北約領袖急建「防川普」聯盟

拜登總統與北約秘書長史托騰柏格(左)，10日晚在白宮東廂設宴歡迎出席北約組織75屆年會峰會的各國袖伉儷。(美聯社)

隨著前總統川普 回鍋白宮的機率增加，北大西洋公約組織(NATO)領袖在華盛頓採取「防川普」(Trump-proof)聯盟應變，希望及早穩固美方對烏克蘭 及北約 的堅定支持。

華盛頓郵報報導，北約領袖本周齊聚華府，川普雖未列席談判桌，卻儼然有一席之地；因應川普可能再任總統對北約造成的潛在影響，眾官員磋商應對策略。

北約的政策制定官員已將對烏克蘭的軍援主控權，從美方轉到北約保護傘下。

美國主持北約組織75屆年會峰會，第一夫人吉兒(前左四)10日在華府史密松尼美國歷史國家博物館，歡迎出席峰會的各國領袖第一夫人與第一先生。(美聯社)

北約新秘書長以敏銳應對川普對北約無法預測的衝動著稱，北約領袖增加國防開支，並與烏克蘭簽署長達十年的國防承諾，以免軍援基輔的任務受美國改朝換代的影響。

北約領袖10日同意，將力挺烏克蘭「走上不可逆的全面歐洲-大西洋整合(full Euro-Atlantic integration)途徑，包括成為北約成員國」，相關措辭近幾周在磋商代表間激烈談判，拜登總統起初反對使用「不可逆」(irreversible)一詞。

北約中的四個國家10日宣布捐贈F-16戰機給烏克蘭，訂夏末上戰場；另外，北約盟國領袖譴責中國是俄羅斯侵略烏克蘭的「決定性縱容者」(decisive enabler)，這是北約迄今對北京政府最強硬的措辭。

川普曾努力強化北約，卻極不滿國防開支攀升，他揚言退出北約的陰霾籠罩此次峰會；歐洲領袖亟欲探究，美國自二戰到川普2017年就任期間，兩黨默認的外交政策是否會改變。

美國前情報官員、智庫「新美國安全中心」(Center for a New American Security)現任研究員肯達爾泰勒(Andrea Kendall-Taylor)表示，「選民若二度支持川普當總統，那麼我認為，從歐洲人的角度看來，闡明了美國前進的方向。因此，未來四年多數時間要防川普，但許多人也會擔心，長期而言，美國將減輕對歐洲的承諾。」

北約此次峰會積極討論如何應對川普可能再次回任總統，以及拜登若放棄連任將掀起的波瀾。

中國、白俄極少歐洲議員認為，川普會讓美國正式退出北約；美國國會已通過一項法案，強化美國與北約的連結，規定需要參院三分之二議員投票同意，才能退出北約。

但仍有不少人擔心，川普會透過「交易」的方式影響北約，包括思忖是否履行國防支出的承諾，是否在北約遇襲時馳援等。