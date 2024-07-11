我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奧運籃球／戴維斯轟雙十 美國男籃熱身賽勝加拿大

美中執法部門再合作 上海機場1逃犯遣返美國

防美國大選變天 北約領袖急建「防川普」聯盟

編譯陳韻涵／綜合報導
拜登總統與北約秘書長史托騰柏格(左)，10日晚在白宮東廂設宴歡迎出席北約組織75屆年會峰會的各國袖伉儷。(美聯社)
拜登總統與北約秘書長史托騰柏格(左)，10日晚在白宮東廂設宴歡迎出席北約組織75屆年會峰會的各國袖伉儷。(美聯社)

隨著前總統川普回鍋白宮的機率增加，北大西洋公約組織(NATO)領袖在華盛頓採取「防川普」(Trump-proof)聯盟應變，希望及早穩固美方對烏克蘭北約的堅定支持。 

華盛頓郵報報導，北約領袖本周齊聚華府，川普雖未列席談判桌，卻儼然有一席之地；因應川普可能再任總統對北約造成的潛在影響，眾官員磋商應對策略。

北約的政策制定官員已將對烏克蘭的軍援主控權，從美方轉到北約保護傘下。

美國主持北約組織75屆年會峰會，第一夫人吉兒(前左四)10日在華府史密松尼美國歷...
美國主持北約組織75屆年會峰會，第一夫人吉兒(前左四)10日在華府史密松尼美國歷史國家博物館，歡迎出席峰會的各國領袖第一夫人與第一先生。(美聯社)

北約新秘書長以敏銳應對川普對北約無法預測的衝動著稱，北約領袖增加國防開支，並與烏克蘭簽署長達十年的國防承諾，以免軍援基輔的任務受美國改朝換代的影響。

北約領袖10日同意，將力挺烏克蘭「走上不可逆的全面歐洲-大西洋整合(full Euro-Atlantic integration)途徑，包括成為北約成員國」，相關措辭近幾周在磋商代表間激烈談判，拜登總統起初反對使用「不可逆」(irreversible)一詞。

北約中的四個國家10日宣布捐贈F-16戰機給烏克蘭，訂夏末上戰場；另外，北約盟國領袖譴責中國是俄羅斯侵略烏克蘭的「決定性縱容者」(decisive enabler)，這是北約迄今對北京政府最強硬的措辭。

川普曾努力強化北約，卻極不滿國防開支攀升，他揚言退出北約的陰霾籠罩此次峰會；歐洲領袖亟欲探究，美國自二戰到川普2017年就任期間，兩黨默認的外交政策是否會改變。

美國前情報官員、智庫「新美國安全中心」(Center for a New American Security)現任研究員肯達爾泰勒(Andrea Kendall-Taylor)表示，「選民若二度支持川普當總統，那麼我認為，從歐洲人的角度看來，闡明了美國前進的方向。因此，未來四年多數時間要防川普，但許多人也會擔心，長期而言，美國將減輕對歐洲的承諾。」

北約此次峰會積極討論如何應對川普可能再次回任總統，以及拜登若放棄連任將掀起的波瀾。

中國、白俄極少歐洲議員認為，川普會讓美國正式退出北約；美國國會已通過一項法案，強化美國與北約的連結，規定需要參院三分之二議員投票同意，才能退出北約。

但仍有不少人擔心，川普會透過「交易」的方式影響北約，包括思忖是否履行國防支出的承諾，是否在北約遇襲時馳援等。

北約 川普 烏克蘭

上一則

中國、白俄選在波蘭邊境軍演 「就在挑釁北約」

下一則

劍指中國 印太4國首度加入北約聯合宣言

延伸閱讀

打破保護泡泡？眾院委員會傳喚3名白宮高階助手 質詢拜登健康狀況

打破保護泡泡？眾院委員會傳喚3名白宮高階助手 質詢拜登健康狀況
喬治克隆尼要拜登放棄連任 裴洛西籲拜登慎思

喬治克隆尼要拜登放棄連任 裴洛西籲拜登慎思
最新民調：亞裔選民較支持拜登 華裔則略偏向川普

最新民調：亞裔選民較支持拜登 華裔則略偏向川普
白宮與國會將全輸？民主黨參議員看衰拜登 稱川普恐「壓倒性」勝出

白宮與國會將全輸？民主黨參議員看衰拜登 稱川普恐「壓倒性」勝出

熱門新聞

美國總統拜登。路透

紐時：拜登正在考慮退選

2024-07-03 11:49
第一夫人吉兒日前被問如何看民主黨人逼宮拜登，她怒飆記者「別對我大叫」。圖為吉兒8日在喬治亞州競選活動畫面。（歐新社）

爆氣…被問民主黨逼宮拜登 第一夫人吉兒怒飆記者「別對我大叫」

2024-07-09 08:15
前第一夫人米雪兒‧歐巴馬。(路透)

「只有她能贏」若米雪兒迎戰川普 支持度50%比39%

2024-07-03 12:45
16歲的高中生威爾遜入選美國代表隊，成為美國參加奧運會最年輕的田徑選手。(路透)

巴黎奧運／俄州16歲少年「跑」進美國隊 成最年輕田徑選手

2024-07-06 02:17
拜登總統與前總統川普同樣身為候選人，但在民主黨、共和黨內各自受到不同對待。圖為民眾在觀看總統辯論。(美聯社)

紐時：拜登、川普在黨內待遇 彷彿兩個世界

2024-07-05 08:55
拜登總統遭踢爆，巴金森氏症權威專家去年8月起多次造訪白宮，並且會見拜登醫師。（路透）

白宮訪客紀錄曝 巴金森氏症專家8進白宮 會見拜登醫師

2024-07-06 20:38

超人氣

更多 >
四血型「最愛記仇」排行 惹到這血型過再久「都像昨天一樣清楚」

四血型「最愛記仇」排行 惹到這血型過再久「都像昨天一樣清楚」
百歲人瑞每周工作6天 愛吃6種食物

百歲人瑞每周工作6天 愛吃6種食物
莎朗史東中風腦出血9天 醒來後發現1800萬財產被掏空

莎朗史東中風腦出血9天 醒來後發現1800萬財產被掏空
好市多7年來首度宣布上調會員年費 一口氣調漲8%

好市多7年來首度宣布上調會員年費 一口氣調漲8%
單親媽打3份工 年賺5.5萬「收入高」不夠窮不能領福利

單親媽打3份工 年賺5.5萬「收入高」不夠窮不能領福利