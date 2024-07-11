中國、白俄選在波蘭邊境軍演 「就在挑釁北約」

北約組織9日起在華府舉行北約峰會，同時中國與白俄羅斯的部隊在白俄羅斯離波蘭邊界處，舉行多日聯合軍演，挑釁北約意味明顯。圖為中國解放軍特戰隊與白俄羅斯軍人正在協同演練。(路透)

北約 組織正在華府舉行第75屆年會峰會，而中國與白俄羅斯 正在距波蘭不遠處聯合軍演，被普遍視為是在挑釁北約。

中國外交部9日雖聲稱，這場聯訓不針對任何特定國家，但中國近日熱傳的分析文章則直指，北約「完全知道這意味著什麼」，「白俄得到了中俄兩國的保護」。

當地時間8日，被稱為「中白『雄鷹突擊-2024』陸軍聯合訓練」在白俄羅斯布雷斯特(Brest)一帶登場，距離北約成員國波蘭的邊界不到5公里；距離烏克蘭 邊界也只有約50公里。這一行動將持續到19日才結束，時間長達12天。

北約組織9日起在華府舉行北約峰會，同時中國與白俄羅斯的部隊在白俄羅斯離波蘭邊界處，舉行多日聯合軍演，挑釁北約意味明顯。圖為中國解放軍特戰隊與白俄羅斯軍人正在協同演練。(路透)

今年北約峰會9至11日在華盛頓舉行，依近年慣例仍邀請日本、南韓、澳洲、紐西蘭等國領袖出席，將共同討論烏克蘭等問題上的合作，並尋求共同抵抗俄羅斯、中國、伊朗、北韓等獨裁勢力。

中國外交部發言人林劍9日回應稱，中方堅決反對北約對中國的「抹黑攻擊和甩鍋推責」，反對北約拿中國當借口「東進亞太，攪動地區局勢」。

據中青網報導，林劍聲稱，這次中國與白俄羅斯的陸軍聯訓是根據「兩國的年度合作計畫」實施的，是「中白之間的正常的軍事交流合作，符合國際法和國際慣例，不針對任何特定國家」。

不過，一篇題為「中國運20載著大批解放軍，抵達北約成員國邊境」的分析文章，近日在中國網路熱傳，與官方的立場截然不同。

文章首先指出，白俄羅斯日前舉行閱兵時，中國皮卡搭載俄製無人機接受檢閱，白俄羅斯4日就正式加入上合組織。這不是一種巧合，而是寓意著「白俄得到了中俄兩國的保護」。白俄羅斯既已加入上合，中白軍演更顯得順理成章。

文章指出，演習地點在布雷斯特，位在白俄羅斯與波蘭邊境，對於這一點「懂的都懂」，不需過多解釋，想必北約和波蘭等國家「完全知道這意味著什麼」。

文章說，雖然中國軍隊不可能常駐白俄羅斯，但起碼對外釋放的訊號是，白俄羅斯現在是上合組織成員國了，「白俄有事，中國不會袖手旁觀」。北約也就會清醒的認識到，白俄現在背後有兩個國家，一個是俄羅斯，另一個是中國。