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北約公報草案 點名中國助推烏戰 烏克蘭入盟已「不可逆轉」

編譯盧炯燊／綜合報導
北約秘書長史托騰柏格10日表示，北約已發生變化，中國擺態挑戰北約及夥伴國的安全，必須嚴正以對。(記者張文馨／攝影)
北約秘書長史托騰柏格10日表示，北約已發生變化，中國擺態挑戰北約及夥伴國的安全，必須嚴正以對。(記者張文馨／攝影)

在華府舉行的北約峰會11日閉幕，根據陸續透露出來的峰會公報草案，北約除重申對烏克蘭支持外，另一個焦點是對中國加強批評的措詞，指中國助推俄羅斯戰爭機器，是莫斯科得以持續在烏克蘭戰爭的決定性因素，此外更直指中國已對歐洲大西洋安全構成系統性挑戰。

公報草案說，北約支持烏克蘭實現歐洲與大西洋一體化，包括加入北約已經「不可逆轉」。

北約領導人歡迎烏克蘭在民主、經濟和安全改革方面所取得的具體進展，當盟國同意烏克蘭滿足所需條件時，就會發出加入邀請。又重申盟國「永遠不會承認俄羅斯的非法吞併，包括克里米亞」。

出席北約峰會在白宮晚宴的鳥克蘭總統澤倫斯基夫婦。(美聯社)
出席北約峰會在白宮晚宴的鳥克蘭總統澤倫斯基夫婦。(美聯社)

外界分析，北約預告烏克蘭加入是「不可逆轉」，是為了應對美國前總統川普可能重返白宮之舉，但目前俄烏戰爭仍在繼續，故不會正式邀請基輔加入。

根據草案，北約國家擬在明年內向烏克蘭撥款至少400億歐元，並會建立機制協調向烏方提供軍事裝備和培訓。

公報草案特別提到中國是俄羅斯對烏克蘭戰爭的「決定性推動者」，這個措詞比北約過往「中國支持俄羅斯」的說法更為嚴厲，原因是北京與莫斯科的「無上限夥伴關係」以及「對俄羅斯國防工業基礎的大規模支持」。

草案詳細說明了中方向俄方提供的武器部件、設備、原材料等軍民兩用材料，因此呼籲中方停止向俄方提供任何入侵烏克蘭的支持。

北約領導人在公報裡，關注中國「對歐洲-大西洋安全構成系統性挑戰」，包括網路活動、虛假信息以及外太空的能力。

不過公報又指，(中國)不可能在歐洲發動近代史上最大規模的戰爭，因為對其利益及聲譽將會造成負面影響，為此北約敦促北京參與緩和戰爭風險的對話。

公報也闡述印太地區對北約的重要性，因為該地區的事態發展會直接影響歐洲-大西洋安全，因此歡迎與亞太夥伴加強合作。

中方多次表示中國不是烏克蘭危機的製造者，也不是當事方，呼籲衝突當事方早日開啟和談，又呼籲國際社會為早日結束戰爭營造有利條件，發揮積極作用。對於北約有意東擴到亞太地區，更是全力反對。

北約 烏克蘭 俄羅斯

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