劍指中國 印太4國首度加入北約聯合宣言

北約秘書長史托騰柏格10日表示，北約已發生變化，中國擺態挑戰北約及夥伴國的安全，必須嚴正以對。(記者張文馨／攝影)

北約 組織(NATO)秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)10日表示，北約並沒計畫擴張超過北美及歐洲，但正在找尋多種方式與夥伴國肆應全球挑戰；北約目前與印太夥伴國接觸得如此密切，反映北約已發生變化，中國擺態挑戰北約及夥伴國的安全，必須嚴正以對。

「國防周刊」(National Defense Magazine)網站報導，北約的四個夥伴國澳洲、日本、紐西蘭及南韓9日到11日在華府參加北約第75屆年度峰會。中央社報導，北約峰會10日將發表聯合宣言，「印太四國」的日、紐、澳及南韓將首度加入。

史托騰柏格表示，北約與四個印太夥伴接觸得如此密切，反映北約必須嚴正對待中國對北約盟國安全造成的挑戰。俄國 能繼續侵略烏克蘭 ，中國是「主要加能方」，提供微電子產品、工具機，「俄國需要的一切，來建造飛彈、炸彈、戰機，以及一切他們用來攻打烏克蘭的東西」。

史托騰柏格指出，北約的印太夥伴國體認到「今天發生在烏克蘭的事態，明天可能發生在亞洲」；他另表示，北約與印太四個夥伴國峰會將「同意一些旗艦式的計畫」來擴大合作，包括科技以及援助烏克蘭。

此外史托騰柏格表示，北約希望與印太夥伴國，就北約新的「國防工業承諾」(Defense Industrial Pledge)通力合作，也就是擴大其工業基地及製造產能；北約將探索「我們如何能提升國防工業生產」，與印太夥伴國合作；印太四國當中，數國擁有強大的工業基地。

史托騰柏格提到，北約可以與夥伴國密切共事，提升總合的國防工業生產力；可以交換更多資訊；他也歡迎愈來愈多盟友國家目前在執行聯合演習；北約成員國也希望與印太夥伴國進行更多海上演習。

但史托騰柏格明確指出，北約「依然是北美洲及歐洲的聯盟，不會成為全球的北約」。但北大西洋區域面臨「全球威脅」，諸如網路及太空等領域，都讓全球關切，「中國對北約擺出來的威脅與挑戰，當然是全球挑戰」。北約雖仍維持區域聯盟的地位，但必須與全球夥伴國如印太夥伴「肆應這些全球挑戰」。

他另指出，中國「不能左右逢源」，既與北約盟國擁有正常關係，還繼續助長二戰以來，歐洲最大安全挑戰的俄烏戰爭。