北約稱烏克蘭防禦有效 俄軍不太可能大幅占領領土

拜登總統9日傍晚在華府舉行的北約75周年峰會開幕式上致詞。(美聯社)

俄軍年初控制烏克蘭 東部重要據點城鎮阿夫迪夫卡(Avdiivka)後，試圖以此為基礎推進第二大城哈爾科夫(Kharkiv)，然而只收獲數千死傷，幾乎未攻下新的領土。美國官員表示，俄羅斯 未來幾個月不太可能大幅占領烏克蘭領土，因為北大西洋公約組織(NATO，北約 )強化烏克蘭防禦有成，而訓練鬆散的俄軍難以突破防線。

紐約時報報導，北約峰會9日於華府登場，會中籠罩俄羅斯從伊朗、北韓和中國取得飛彈、無人機及軍用零件的擔憂；人們亦擔心烏克蘭是否有能力抵禦俄羅斯遠程襲擊電網等基礎建設。

預計峰會領導人將承諾為烏克蘭提供新的資金、宣布北約盟國交付武器的協調計畫，並加強承諾烏克蘭最終可加入北約。報導指出最後一點儼然已成為俄烏戰爭的焦點，甚至比烏克蘭收復失土還重要，越來越多美國官員認為這場戰爭最主要的影響是烏克蘭與北約、歐盟未來的關係。歐盟上個月同意與烏克蘭談判入盟，雖然北約尚未準備好邀請烏克蘭加入，但盟國領導人本周將口頭批准，幾乎承諾基輔將成為北約成員。

華府智庫「卡內基國際和平基金會」(Carnegie Endowment for International Peace)俄歐計畫資深研究員考夫曼(Michael Kofman)表示烏軍雖然已經捉襟見肘，未來幾個月將面臨艱難的戰鬥，但俄羅斯現在也不太可能取得重大突破。

在美方推動下，烏克蘭專注於加強防禦及越過俄軍防線深入打擊，可是與此同時收復領土的前景也在減弱。前情報官員、現與考夫曼共事的烏克蘭問題專家西亞拉梅拉(Eric Ciaramella)指出過去18個月的情況已經很明顯：俄、烏都不具備顯著改變戰線的能力。

烏克蘭與美國、英國和其他歐洲國家的夥伴關係日益加強後，已獲得數百億元軍援用於訓練和裝備軍隊，但最大變數可能是美國大選後的對烏政策。前總統川普已承諾若當選將立即主導俄烏之間的和平談判，雖然並未概述他尋求的條款內容，但快速和談恐迫使烏克蘭放棄大片領土及加入北約的野心。