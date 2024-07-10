中俄同盟深化北約與印太4國夥伴關係 蘇利文：合推4計畫

拜登總統9日晚在華府的北約75周年峰會上，頒發自由勲章給即將卸任的北約秘書長斯托騰柏格(左)，表彰他對北約與世界和平的貢獻。(美聯社)

在俄烏戰爭的第三年，北大西洋公約組織(NATO)將加深與四個印太夥伴的關係，儘管日本 、南韓、澳洲和紐西蘭並非北約 成員國，但隨著俄國和中國建立更緊密的連結以對抗美國，且南、北韓分別支持歐洲衝突中對立的兩方，這四個印太國家正獲得愈來愈多關注。

北約75周年峰會9日在華府開幕，紐西蘭、日本和南韓領袖連續第三年參與北約峰會，澳洲派副總理出席；由於北約對歐洲和西半球以外地區的關注增加，中國也密切關注本次峰會。

美國國務卿布林肯(Antony Blinken)上周在布魯金斯研究院(Brookings Institution)表示：「歐洲的夥伴漸漸看到世界另一端的亞洲所面臨的挑戰與他們有關，正如同亞洲夥伴認為在世界另一端的歐洲所面臨的挑戰與他們相關。」稱美國一直致力於打破歐洲聯盟、亞洲聯盟與世界夥伴之間的障礙。

白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)9日宣布，北約盟國和印太夥伴將推出四個新的共同計畫，計畫內容涵蓋烏克蘭 、人工智慧、假資訊和網路安全。

蘇利文說明：「每個舉措都不同，但主要的目標是一樣的：利用高度民主國家獨特的優勢來應對共同的挑戰。」

對於北約和四個印太夥伴加深合作關係的前景，北京憤怒地回應。中國外交部發言人林劍8日譴責北約「越界擴權，挑動對抗」。

烏克蘭戰爭促使西方國家和俄羅斯及其盟友互相較量，加深美國、歐洲和亞洲盟友之間更緊密合作的理由，日本首相岸田文雄4月向美國國會表示：「今日的烏克蘭可能就是明日的東亞。」

美國和平研究所(U.S. Institute of Peace)中國與東亞高級政策分析師加立克(Mirna Galic)指出，這種夥伴關係並不會使北約直接涉入印太地區，但能讓北約在共同關切的議題上與四個印太夥伴協調，例如共享資訊，並在制裁、提供援助等行動上保持一致，但不介入自己區域之外的軍事危機。