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「有特定邪惡目標」 眾議長強生點出三國軸心：將力推全面抗中法案

記者黃雅慧／即時報導
眾議院議長強生。（歐新社）
眾議院議長強生。（歐新社）

美國之音報導，美國國會眾議院議長強生（Mike Johnson）表示，中國對全球和平構成最大威脅，美國國會將在本屆會期結束前致力於通過一系列針對中國的立法措施，包括制裁協助俄羅斯伊朗的中國軍工企業，限制對中國投資，以及解決中國濫用美國貿易法規漏洞等問題。

強生8日在華盛頓智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）就美國所領導的世界秩序面臨的威脅發表演說。這也是強生自前任眾議院議長麥卡錫手中接下職務以來，首次針對美國國家安全和國會外交政策公開發表長篇演說。

在抗中法案的具體內容上，強生指出，正針對限制投資中國立法，以便在今年秋天達成這一目標；對《生物安全法案》進行投票，該法案將停止與受制於對手並危及美國人醫療保健債務的生物技術公司的聯邦合約；限制任何受301條款貿易執法關稅約束的商品的最低額度關稅門檻。

強生演說將目標鎖定中國、俄羅斯和伊朗，並稱這是一個「以中國為領導的軸心」。 這些國家都各自有自己的文化，也有自己特定的邪惡目標，「但他們每天早上醒來都想著如何打倒美國」他說。

強生指出，他們（指前述國家）越來越多地利用他們的集體軍事、技術和財政資源，以各種方式相互支持，嘗試各種努力來切斷美國的貿易路線、竊取技術，傷害美國軍隊，顛覆美國經濟等。

強生提及，如果沒有美國的領導，我們所看到的未來很可能是共產主義和暴政，而不是自由、機會和安全。

因此強生提出新的外交政策方針，他認為強化美國國內實力為第一步，而解決國債問題則是當務之急。此外，也要解決國防基礎設施空洞化，挽救美國的供應鏈，恢復美國製造和建造能力，同時強化美國的盟友合作。

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