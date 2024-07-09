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保險公司附加診斷 紅藍卡3年付500億媒體調查質疑有誤

編譯盧炯燊／綜合報導
華爾街日報調查揭露，提供紅藍卡優勢計畫的保險公司藉自行添加疾病方式，三年向聯邦要到500億元。(美聯社)
華爾街日報調查揭露，提供紅藍卡優勢計畫的保險公司藉自行添加疾病方式，三年向聯邦要到500億元。(美聯社)

聯邦醫療保險優勢計畫(Medicare Advantage)是一個每年涉及4500億元，由私營保險公司提供聯邦醫療保險計畫(Medicare，俗稱紅藍卡)，過去20年裡涵蓋範圍不斷擴大，覆蓋了6700萬長者及殘疾者中超過一半的人。

華爾街日報調查發現，這個紅籃卡優勢計畫不但沒有節省納稅人的金錢，反而增加了聯邦數百億元的成本。其中一個原因是參與計畫的私營保險公司，在病人的醫生提交的診斷報告中，自行添加診斷結果。

該報說，從2018年到2021年就有數萬件保險公司的診斷可疑，要由納稅人埋單，自行添加的許多診斷結果， 通常是一些可能致命的疾病，例如愛滋病；也有些是病人不可能患有的疾病，連患者與他們的醫生都不知道，有些診斷結論甚至與醫生的看法完全相反。

保險公司主要是透過AI，又或由護士登門採訪病人，從而得出診斷結果，當然最重要的是取得醫生的診斷病人病歷，為此很多時會向醫生動之以利。

亞利桑納州華裔眼科醫生霍華德‧陳(Howard Chen)就有親身經歷，指保險公司向他索取病人紀錄時，每個人頭會給予40元。後來保險公司在陳醫生治療的148名病人，診斷有糖尿病性白內障。

華爾街日報指出，從2018年到2021年光是保險公司自行增加的診斷，聯邦醫療保險計畫就支付了大約500億元。

調查也發現，保險公司的一些診斷明顯是錯誤的，因為病情早已治癒，例如超過6萬6000個紅藍卡優勢計畫病患已接受了白內障手術，但仍被診斷患有糖尿病性白內障。專家認為這是不可能的，因為摘除有白內障的晶狀體後，就永不會復發。

另外保險公司診斷了有1萬8000人染上愛滋病毒，向聯邦每人收取3000元，但卻沒有提供治療。

對於有關調查，其中一家保險公司UnitedHealth認為，華爾街日報的調查不準確且有偏見，強調紅藍卡醫療保險優勢計畫，為數百萬長者提供更好及更能負擔的醫療保健。

聯邦醫療保險 紅藍卡 華爾街

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