彭博慈善捐10億 約翰霍普金斯醫學院多數學生免學費

前紐約市長、億萬富豪彭博捐出10億元給約翰霍普金斯大學醫學院，從下學期起大部分醫學院學生不需再付學費。(美聯社)

彭博慈善組織(Bloomberg Philanthropies)8日捐贈10億元給約翰．霍普金斯大學醫學院，今年秋季起，該院大部分學生可免交學費讀到畢業。

這筆捐款替家庭年收入少於30萬元的學生付學費，年收入不到17.5萬元家庭的子弟，還可獲得生活和其他費用的補助。

彭博慈善組織說，目前該學院攻讀醫學博士的學生，幾乎有三分之二符合學費補助資格，所有醫學院的學生，有45%可獲得生活費補助。該學院估計，經此補助，畢業生的平均學貸 到2029年將從10.4萬元降到6萬279元。

這筆捐款也增加對該校護理學院、公衛學院和其他學院研究生的獎助學金。

彭博企業集團及彭博慈善組織創辦人麥可‧彭博1964年畢業於該校電機工程系，獲學士學位。他說，減輕這些重要科系的學雜費支出，可以讓更多學生放心替自己最具熱情的職業生涯做準備，進而讓他們能夠替最需要他們的家庭與社區服務。

約翰霍普金斯大學校長丹尼爾斯(Ron Daniels)說，這筆款項將列入學校獲贈的總資產，每一分錢都會直接用到學生身上。

丹尼爾斯接受訪問時指出，醫護、公衛專業人員在病疫期間面臨的挑戰，為了保護、醫治美國人民所表現出的英勇精神與事蹟，讓彭博先生感動不已。「我想，他很單純地只是要肯定這些科系的重要性，才提供這項支持，確保最優秀最聰明的學子，能夠順利就讀醫學院和護理、公衛學院。」

彭博慈善組織2018年曾捐贈10億元給約翰．霍普金斯大學，確保優秀的年輕人不會因為家庭貧困，無法進入該校大學部就讀。