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中國學者：美中關係改善空間很小 或許已達極限

編譯廖振堯／綜合報導

拜登總統去年11月會見中國國家主席習近平後，兩國關係原本漸趨穩定，但中國南海軍事行動、廉價商品大量出口，又帶來新的緊張局勢；加上美國大選將近，兩黨候選人都試圖對中展現強硬態度，以吸引希望保護美國就業的選民。中國學者因此認為美中關係改善的空間很小，或許已達極限。

彭博報導，中國清華大學周末在北京舉辦第12屆世界和平論壇，在開幕前記者會上清大國際關係學系系主任閻學通表示從現在到2025年上半年，雙邊關係惡化的可能性大於改善，部分原因是美國大選影響。

清大戰略與安全研究中心主任達巍7日則說「也許我們已經達到了穩定雙邊關係的最高程度。我們已經摘下了容易實現的果實。」他指出兩國根本性的互不信任，「如果持續目前的軌跡，我認為將逐漸走向另一場危機或某種形式的對抗」。

地緣政治仍是雙方關係的疙瘩。華府智庫「卡內基國際和平基金會」(Carnegie Endowment for International Peace)研究員包道格(Douglas Paal)警告，南海可能成為中美關係最危險的觸發點，中國在仁愛暗沙(Second Thomas Shoal)屢屢與菲律賓發生的衝突表明：由於缺乏處理爭議的機制和理解，美國和中國在南海發生衝突的危險可能更高。

復旦大學美國研究中心主任吳心伯則認為台灣仍是最大風險，稱美中雙方正為台海議題可能的突發事件做好嚴肅心理準備，「一旦發生衝突，無論是有意或無意，都將很難緩和或控制。」

前美國國務院代理亞太助卿董雲裳(Susan Thornton)呼籲兩國在衛生、教育、環境保護和糧食安全上彼此合作。

國務院 拜登 就業

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