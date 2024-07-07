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賓州高中生集體創TikTok假帳號 抹黑教師戀童、歧視

編譯徐薏茹／綜合報導
近日傳出高中生假冒老師開設TikTok帳號，推送惡意內容，讓老師名譽受損，不堪其擾。(美聯社)
近日傳出高中生假冒老師開設TikTok帳號，推送惡意內容，讓老師名譽受損，不堪其擾。(美聯社)

賓州馬爾文(Malvern)大峽谷高中(Great Valley Middle School)一些學生在TikTok假冒該校教師，散布惡搞內容，已有多名教師受害。

紐約時報6日報導，該校資深西班牙文教師莫茲(Patrice Motz)2月收到另一名教師的提醒，稱一些八年級學生創建TikTok帳號假冒教師，從未使用過TikTok的莫茲為了瞭解情況創了一個帳號查看。

她發現假帳號「@patrice.motz」發布一張她與丈夫、小孩在海邊的真實生活照，貼文以西班牙語寫到：「你喜歡摸小孩嗎？」、「回答：是。」

涉案學生遭暫時停課

接下來幾日，該校20多名教師發現他們成為假冒帳號的受害者，這些帳號充滿戀童癖影射、種族歧視迷因、恐同內容，且捏造教師間的性關係，馬上就有數百名學生瀏覽、追蹤或在這些假冒帳號留言。

圖為賓州馬爾文的大峽谷高中八年級學生近日在TikTok上相互警告，校方已察覺教師...
圖為賓州馬爾文的大峽谷高中八年級學生近日在TikTok上相互警告，校方已察覺教師被學生冒名惡搞的事情。(取自TikTok)

該學區讓幾名學生短暫停課，校長在某日的午休時間斥責八年級班級的行為。

師憂社媒降低同情心

網路騷擾事件讓一些教師擔心社群媒體正在促使學生的同情心倒退，部分教師現在猶豫是否管教擾亂課堂秩序的學生，有些教師說教書工作充滿了挑戰。

這是全美已知的第一起中學生利用冒名TikTok，在網上集體攻擊教師的事件，意味著中學和高中學生在社群媒體假冒、狠酸、騷擾教師的行為顯著升級，先前學生通常只假冒一名教師或校長。

如今社群媒體促使匿名攻擊性貼文和迷因氾濫，導致一些學生利用其作為反抗大人的武器。

TikTok上各式「挑戰」造成的問題層出不窮，如今還有學生冒名老師發表負面言論，...
TikTok上各式「挑戰」造成的問題層出不窮，如今還有學生冒名老師發表負面言論，讓老師們擔心學生們將會愈來愈缺乏同理心。(美聯社)

美國最大教師工會「全國教育協會」(National Education Association)主席普林格(Becky Pringle)說：「我們以前不必應對這種規模的針對教師行為，這不僅令人沮喪，還可能讓教育工作者質疑，如果學生有這些行為，為何還要繼續從事教職？」

大峽谷學區表示已經處理該校22個假冒教師的TikTok帳號。

紐約時報報導，一名學生稱假教師帳號的本意很明顯是開玩笑，但一些學生的行為太過分了。

TikTok發言人表示，該平台的指南禁止誤導行為，包括假冒真實人物、且帳號未聲明是模仿或粉絲帳號；TikTok表示美國的一個安全團隊負責在假冒他人案件中驗證身分資訊，並刪除這類數據。

TikTok 社群媒體 紐約時報

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