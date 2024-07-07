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路易斯安納州立大學宿舍不夠 發3000元獎金鼓勵在地學生通勤

編譯陳韻涵／綜合報導
因為太多人申請住學校宿舍，路易斯安納州立大學提供3000元獎金，鼓勵當地學生住家裡並通勤上課。圖為路州大校園。（路透資料照片）
因為太多人申請住學校宿舍，路易斯安納州立大學提供3000元獎金，鼓勵當地學生住家裡並通勤上課。圖為路州大校園。（路透資料照片）

申請住校的新生人數超過預期，路易斯安納州立大學(Louisiana State University)因此提供3000元獎金，鼓勵當地學生住家裡並通勤上課。

美聯社報導，家裡距離巴頓魯治(Baton Rouge)路易斯安納州立大學30分鐘車程以內的新生，可以自願選擇住家裡而非住在校區宿舍，並因此獲得3000元獎勵金。

路易斯安納州大住宿生活執行董事特倫塔科斯特(Peter Trentacoste)表示，「我們為秋季入學的在地學生提供通勤選項，且發放3000元獎勵金，作為宿舍滿房應對措施的一環。」

特倫塔科斯特告訴地方電視台「WAFB-TV」說，今年有意住校的學生人數超乎預期，「我們查看取消狀況，結果發現沒什麼人取消，有些反常」。

這項鼓勵措施讓來自德州達拉斯的科爾．柯斯特洛(Cole Costello)等地的外州學生有宿舍可住，他自述「收到宿舍空房有限的電郵通知時，相當憂慮，慶幸最終還能分配到宿舍」。

柯斯特洛的父親約翰．柯斯特洛(John Costello)表示，他擔心選擇不住校的學生，恐怕無法獲得與同儕相當的住校機會與體驗。約翰說：「3000元零用錢很棒，但我覺得要讓孩子融入校園和相關活動，入學第一年很重要。」

特倫塔科斯特表示，一旦申請通勤的人數達到一定數量，校方將暫停獎勵金計畫，但他未透露人數詳情。

路易斯安納州 德州

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