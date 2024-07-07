我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴黎奧運／2個孩子的媽 43歲澳洲女籃傳奇第5度披戰袍

拜登無視健康問題及民調落後 ABC專訪難平黨內怒火

海水侵蝕威脅 麻州200萬元豪宅賤賣20萬元

編譯盧炯燊／綜合報導
位於麻州楠塔基特、價值200萬元的海濱度假豪宅，因海岸被侵蝕，現以十分一價格即20萬元大甩賣。(取自Nantucket Current的Instagram帳號)
位於麻州楠塔基特、價值200萬元的海濱度假豪宅，因海岸被侵蝕，現以十分一價格即20萬元大甩賣。(取自Nantucket Current的Instagram帳號)

位於麻州楠塔基特(Nantucket)一間海濱度假豪宅，能夠俯瞰大西洋楠塔基特灣(Nantucket Sound)無敵海景的海濱度假豪宅，現以十分之一價格，即20萬元大甩賣！

這棟兩層高、面積1700 平方呎，有三個臥室及兩個浴室的房子，建於1979年，估計價值200萬元，屋主夫婦卡林(Jane Carlin) 與吉福德(Ben Gifford)，自1988年購入並無轉手。

然而這間豪宅上周竟以20萬元的價錢易手，買家就是鄰居、應用程式Ticketnetwork的聯合創辦人、億萬富豪瓦卡羅(Don Vaccaro) 。

受到環境變遷影響，楠塔基特灣洋流與沿岸的距離愈來愈小，形成海水沖刷力愈來愈大，尤其在冬天情況更厲害，多年來整個區域都受到海岸侵蝕的嚴重影響。

當地政府在網站上表示，楠塔基特島南部海岸線每年都會經歷 0.56 英尺和 12.63 英尺的海灘侵蝕，島上其他地區也面臨侵蝕問題。

原來的屋主卡林與吉福德為了避免房屋最終掉到海裡，曾經考慮由他們出資，由非營利團體搬走，卻沒有團體願意接手。

新房主瓦卡羅向福斯新聞商業頻道說，他本人對這間房屋能夠保留一年以上，完全不抱任何幻想，甚至假設會在 2025 年春天之前掉入水裡。

他表示或許會利用一些簡單，但成本高昂的技術來減緩海岸侵蝕，包括特別針對楠塔基特洋流而設的「海草種植」、「淤泥圍欄」等策略。

瓦卡羅還說，如果楠塔基特島沒有反對意見，他會將這間房屋捐出供烏克蘭難民使用。

原房主卡林與丈夫從沒有將房屋掛牌出售，因為不想在暴風雨來臨之前售給人後，房屋掉落水裡，這時瓦卡羅主動報價購入。

儘管有隨時給大海吞沒的風險，但楠塔基特海濱住宅仍然受到買家青睞。5月時掛牌價為470萬元，成交中位價為300萬元。

麻州 烏克蘭

上一則

強烈颶風貝羅轉向 德州籲沿海戒備

下一則

川普挺拜登參選到底 建議他「續毀滅美、讓中再次偉大」

延伸閱讀

冒充富人租豪宅不付錢 檢送加州婦住牢房

冒充富人租豪宅不付錢 檢送加州婦住牢房
他在葛妮絲派楚豪宅床上「拉屎」後逃離 讓影后收拾殘局

他在葛妮絲派楚豪宅床上「拉屎」後逃離 讓影后收拾殘局
麻州州長：7/9起禁止移民留宿羅根機場

麻州州長：7/9起禁止移民留宿羅根機場
不滿內唐亞胡恐遭通緝 美眾議院通過制裁ICC法案 但後續闖關機會黯淡

不滿內唐亞胡恐遭通緝 美眾議院通過制裁ICC法案 但後續闖關機會黯淡

熱門新聞

美國邊境官員逮捕的中國無證移民。（取材自CBP推特）

美驅逐116名中國非法移民 5年來首見大包機遣返

2024-07-02 18:55
美國總統拜登。路透

紐時：拜登正在考慮退選

2024-07-03 11:49
前第一夫人米雪兒‧歐巴馬。(路透)

「只有她能贏」若米雪兒迎戰川普 支持度50%比39%

2024-07-03 12:45
總統兼民主黨候選人拜登（右）27日跟前總統兼共和黨候選人川普舉行第一場辯論。（路透）

如果陣前「換拜」成真 民主黨策士直言：川普就麻煩大了

2024-06-29 08:19
第一夫人吉兒（右）被質疑「過度保護」拜登，提防官邸工作人員有所接觸。(美聯社)

前白宮攝影踢爆府內早知拜登「不適任」質疑第一夫人隱瞞健康狀況

2024-06-30 22:30
拜登總統。（美聯社）

曾神準預測9屆總統大選 美學者再斷言「拜登勝選」

2024-07-01 22:50

超人氣

更多 >
這10個碩士學位 畢業後起薪最高

這10個碩士學位 畢業後起薪最高
洛加大宿舍女生深夜遭性侵 嫌犯已被捕

洛加大宿舍女生深夜遭性侵 嫌犯已被捕
中國試圖封堵洞庭湖決堤缺口 第二道防線也告急

中國試圖封堵洞庭湖決堤缺口 第二道防線也告急
川藏線逆行插隊被阻 孕婦撒潑扇耳光嗆「我7個月，XX不怕你」

川藏線逆行插隊被阻 孕婦撒潑扇耳光嗆「我7個月，XX不怕你」
冷氣耗電量可能比風扇高10倍 這2種情況千萬別省電

冷氣耗電量可能比風扇高10倍 這2種情況千萬別省電