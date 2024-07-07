強烈颶風貝羅轉向 德州籲沿海戒備

強烈颶風貝羅(Beryl)正撲向德州海岸，由於颶風威力逐漸增強，德州當局發布警告，呼籲沿海居民嚴加戒備。(美聯社)

強烈颶風 貝羅(Beryl)日前重創加勒比海群島後，因移動路徑改變，正撲向德州 海岸，而且威力逐漸增強，德州當局發布警告，呼籲居民嚴加戒備。

根據國家颶風中心(National Hurricane Center)預測，貝羅目前位於德州科珀斯克里斯蒂(Corpus Christi)地區東南方外海約385哩處，最高風速達每小時60哩，並以13哩時速朝西北偏西移動，直撲德州南部海岸。

邁阿密資深颶風學者貝文(Jack Beven)指出：「如果目前預測正確的話，颶風預計8日某個時間從德州海岸某地登陸。」並警告：「如果真的發生，屆時很可能是規模1級的颶風。」

根據美聯社報導，原本是大西洋5級颶風的貝羅，本周稍早重創加勒比海群島，造成至少11人死亡，隨後以2級威力襲擊墨西哥，帶來樹倒、停電等災情，因此颶風中心針對德州巴芬灣(Baffin Bay)科珀斯克里斯蒂至聖路易帕斯(San Luis Pass)以及休士頓 以南80哩等範圍，發布颶風警報。

由於貝羅來勢洶洶，因州長艾伯特(Greg Abbott)訪台而暫代州長職務的副州長派翠克(Dan Patrick)6日針對121個郡發布警告：「有鑑於貝羅颶風威力強大，對於直撲而來的強風與可能發生的洪水，必須嚴陣以待，而且貝羅行經範圍以及登陸後24小時內，都會對德州人構成嚴重威脅。」

位於德州東南海岸的馬塔戈達郡(Matagorda County)發言人泰晤士(Mitch Thames)表示，當局已向休士頓西南方約100哩沿海地區發布自願疏散令並通知外來遊客盡快撤離：「我當然不想破壞遊客的周末假期，但此時首要目標是確保所有遊客以及居民人身安全，我不太擔心當地人，他們住在海邊已經習慣而且知道危險。」

同時德州沿海的雷富吉歐郡(Refugio County)當局6日已向6700位居民發布強制疏散令。