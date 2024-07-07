高溫到下周末 全美1.3億人陷「熱地獄」賭城將達115℉

熱浪來襲，美國從東岸到西岸自6日至下周末將有多達1億3000萬人遭到創紀錄高溫「烘焙」。圖為俄勒岡州波特蘭市一老人往頭上澆水降溫。(美聯社)

受到熱浪 侵襲，美國從東岸到西岸，自周六(6日)至下周末，有多達1億3000萬人會遭到創紀錄高溫 「烘焙」。

國家氣象局(National Weather Service，NWS)指出，受熱浪侵襲的包括太平洋西北部、大西洋中部及東北部部分地區，悶熱及潮濕的氣候，使這些地區的氣溫升至100華氏度(37.7攝氏度)以上，從亞利桑納州到維州乃至華盛頓州無一倖免，不少城市會打破高溫紀錄。

NWS氣象專家阿舍曼(Jacob Asherman)預計，俄勒岡州尤金(Eugene)、波特蘭(Portland)、塞勒姆(Salem)以及各州城市，高溫紀錄會逐一打破，他指這是十分反常。

熱浪來襲，美國從東岸到西岸自6日至下周末將有多達1億3000萬人遭到創紀錄高溫「烘焙」。圖為加州州府沙加緬度氣溫高達108華氏度。(美聯社)

西南地區高溫紀錄已陸續創新高，高海拔地區也收到高溫警報。NWS警告，即使是山區也會出現嚴重的高溫風險。

內州賭城拉斯維加斯本已是沙漠城市，周六上午10時半氣溫達到100華氏度，全市籠罩在悶熱的天氣下。未來一周的大部分時間，氣溫將達到115至120度華氏度(46.1至48.8攝氏度)。

整個內州西部到加州 東北部的高溫，預測要到下周末才回落到100華氏度下。

加州死亡谷在周五(5日)已創下新高溫記錄，氣溫升至127華氏度(52.8攝氏度)，死亡谷國家公園的火爐溪 (Furnace Creek) 下周將會出現130華氏度(54.4攝氏度)。

儘管西部及大西洋中部的大部分地區，熱浪已滾滾而至，但仍未算惡劣，因為真正的極端高溫天氣下周才到，到時氣溫將較正常高出15至30華氏度(8至16攝氏度)。

熱浪來襲，美國從東岸到西岸自6日至下周末將有多達1億3000萬人遭到創紀錄高溫「烘焙」。圖為華府兒童戲水降溫。(歐新社)

東部也做好準備迎接更炎熱的氣溫，馬里蘭州巴爾的摩及其他多個地區已收到過酷熱警告，高溫可能升至110華氏度(43攝氏度)。

與此同時，與高溫有關的死亡報告持續增加。亞利桑納州鳳凰城所在的馬里科帕郡(Maricopa County)，迄今已確認有13人因高溫死亡，另外有160多起疑似高溫死亡事件仍在調查。

專家已提出多項建議，包括多喝水，留在有空調的地方裡，避免陽光直射，多關心獨居長者；更重要的是，在任何情況下，切勿把幼兒和寵物留在無人看管的停泊汽車內。