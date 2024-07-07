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加州中部野火蔓延 逼近優勝美地 千人急撤

編譯俞仲慈／綜合報導
位於加州中部的馬里波薩郡(Mariposa County)的山坡地近日烈焰沖天，鮮紅火焰照耀整個天空，景象十分駭人。(美聯社)
位於加州中部的馬里波薩郡(Mariposa County)的山坡地近日烈焰沖天，鮮紅火焰照耀整個天空，景象十分駭人。(美聯社)

由於熱浪來襲，加州自上個月底以來，連續發生十餘起森林大火，連優勝美地國家公園(Yosemite National Park)附近也發生野火，火勢蔓延快速，當局緊急下令上千人撤離，以防萬一。

5日晚間，位於加州中部的馬里波薩郡(Mariposa County)，山坡地烈焰沖天，鮮紅火焰照耀整個天空，景象十分駭人。

根據美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，位於馬里波薩郡的優勝美地國家公園附近，4日起突然發生野火，有超過900英畝土地受到波及，消防人員全力灌救，截至5日晚間，野火範圍有20%獲得控制。

位於加州中部的馬里波薩郡(Mariposa County)的山坡地近日烈焰沖天，...
位於加州中部的馬里波薩郡(Mariposa County)的山坡地近日烈焰沖天，鮮紅火焰照耀整個天空，景象十分駭人。(路透)

馬里波薩郡警局辦公室表示，由於火勢蔓延快速，波及當地社區安全，約1100人被下令緊急撤離，同時加州消防廳(Cal Fire)表示，消防人員徹夜在馬里波薩社區東側建立一道防火線，全力滅火，防止火勢進一步擴大，至於起火原因仍在調查。

另外布特郡(Butte County)2日發生的湯普森大火(Thompson Fire)，隔天加州州長紐森(Gavin Newsom)即宣告布特郡進入緊急狀態，當局動員運輸機在野火上空噴灑滅火劑，截至5日上午前，已有46%野火範圍獲得控制，不過已有超過3700英畝土地被燒毀。

根據加州消防官員透露，湯普森大火造成25棟房屋被火苗吞噬，還有三名消防員在滅火過程中因接觸高溫而不慎受傷，但消防人員仍會持續努力控制火勢並建立防火線。

位於加州中部的馬里波薩郡(Mariposa County)的山坡地近日烈焰沖天，...
位於加州中部的馬里波薩郡(Mariposa County)的山坡地近日烈焰沖天，鮮紅火焰照耀整個天空，景象十分駭人。(美聯社)

報導指出，自6月26日以來，加州各地野火頻傳，其中規模最大的盆地大火(Basin Fire)涵蓋「塞拉國家森林」(Sierra National Forest)，燒毀超過1萬4000英畝土地，所幸截至5日上午已有46%面積獲得控制。

美國林務局(U.S. Forest Service)表示，有超過1300名消防人員在陡峭崎嶇的山區投入滅火行動，而且炎熱乾燥的氣候持續，連帶影響當地種植的葡萄生長。

加州 優勝美地 紐森

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