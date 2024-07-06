湖南洞庭湖大決堤 18大貨車填堵無效 近6000人疏散

湖南華容縣洞庭湖一線堤坊決堤，當地政府已撤出5755居民。（取材自微博）

在長江及洞庭湖流域洪水 高漲下，湖南省華容縣團洲垸的洞庭湖堤防5日傍晚5時48分出現決堤，1個多小時後的決堤寬度就從約10公尺擴大到近150公尺，湖南人民政府稱已疏散5755名居民到安全地點，為了緊急防堵，甚至調用18輛大貨車「以車代倉」，防堵洪水，但仍無法止住潰堤。

據湖南人民政府官網指，至5日23時許，決堤口寬度超過150米，目前未出現人員傷亡。

正在國外訪問的中國國家主席習近平 指示全力確保防汛安全。新華社報導，習近平指示全力開展搶險救援工作，切實保護好人民群眾生命財產安全，國家防總要派出工作組加強指導。習近平說，全面進入主汛期以來，一些地方降雨量大、持續時間長，防汛形勢嚴峻，特別是堤壩受水侵蝕時間過長容易出現管湧等險情，存在較大風險隱患。

湖南人民政府在當地時間5日下午試圖護堤，但在幾個小時後仍然抵擋不住大量洪水，終致潰堤。（新華社）

湖南華容縣團洲洞庭湖一處堤防出現潰口，當地政府用卡車裝散沙封堵失敗，堤壩決堤。（視頻截圖）

據澎湃新聞報導，決堤發生前，洞庭湖這段堤防在下午4時左右已出現滲水，當地官方曾派員試圖封堵，但告失敗，傍晚5時48分出現寬約10公尺的決堤，滾滾湖水湧向團洲垸，決堤口寬度短短1個多小時就擴大到近100公尺。

報導指出，目前這段堤防的封堵搶險救援工作仍在進行中。進入晚間，已有第1批武警官兵抵達現場協助救災作業。當地政府稱，省、市防汛抗旱部指揮部第一時間調集各類救援人員2100餘人、舟艇160多艘參與救險，同時，從各地緊急調集近百萬噸砂石和18輛大貨車「以車代倉」填堵，並在堤防填砂卵石封閉，調動20台套推土機、裝載機、振動填料等裝備進行救援。