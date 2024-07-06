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英國工黨新政府喊「百日內」重整英中關係 料秉持「3C原則」

編譯江昱蓁、記者廖士鋒／綜合報導
英國工黨黨魁施凱爾(左)5日入主唐寧街十號。圖為他與妻子維多利亞進入大樓前揮手向民眾致意。(歐新社)
英國工黨黨魁施凱爾(左)5日入主唐寧街十號。圖為他與妻子維多利亞進入大樓前揮手向民眾致意。(歐新社)

隨著英國工黨勝選，出任首相的黨魁施凱爾(Keir Starmer)喊出就職的百日內將全面盤點英、中關係。外界預測工黨政府對中政策將奏出「三C原則」主旋律，即競爭、挑戰、合作。工黨新政府雖面臨中國電動車補助議題，以及美國等盟友要求對中強硬，但工黨對中政策很難產生翻天覆地變化。

中國外交部發言人毛寧對英國選舉結果表示，中方希望與英方在「相互尊重、合作共贏」的基礎上，推動中英關係沿著「正確的軌道」前進。

事實上，英國國會大選已迫使工黨團隊加速與北京接觸的計畫，以因應北京經濟快速的崛起與地緣政治實力的膨脹。施凱爾組閣後可望接任英國外交大臣的拉米曾在6月時強調，將全面審視對中關係，以便確定未來對中政策的方向與路線，這不僅是外交部的工作，還涵蓋跨部會協調。

拉米強調，重點在於「我們與北京接觸往來」，不僅是外交大臣，其他官員也應訪問中國，並「訝異」保守黨過去為何疏於與北京往來。

政治新聞網站Politico引述相關人士報導稱，拉米正研究如何調整對中政策，由誰主導，以及倫敦與北京之間待解決的一系列貿易、投資與安全議題。

甚至，跨國智庫中國戰略風險研究所(CSRI)已在6月草擬一份初步研究，並向拉米團隊獻言。工黨發言人承諾，與北京的雙邊關係將「重新開機」，審慎評估需要競爭、合作與挑戰之處。

施凱爾喊出的百日內審查，很可能請澳洲前總理陸克文助拳，全案設在內閣辦公室底下。消息人士指出，目前正針對關鍵供應鏈與人工智慧等項目進行研究。

一名曾任職首相府的顧問表示，隨著工黨開始與國安單位對話，對於國家安全的看法可能會改變，首波考驗將是中國電動車議題。英國將面臨是否跟進歐盟、美國及加拿大等盟友，針對中國電動車接受國家補助進行調查。

中國英國商會常務董事林奇認為，工黨在競選期間主打經濟成長，如今將陷入困境，當家後就會明白，與中國打交道需要巨大的權衡利弊。

工黨的另一項考驗將來自英國盟友要求對中強硬，特別是華府，而川普若重返白宮，更加劇這種壓力。川普的第二任勢必會促使盟友強化對中立場，並要求盟友擋住中國廉價商品的誘惑。

北京雖是英國若干領域的安全威脅，但也是外交政策對手，以及英國主要市場與重要進口來源，不論氣候變遷或其他全球挑戰，也都需北京合作，英國對中政策可能發生微調，但不至於與保守黨政府截然不同。

施凱爾 電動車 川普

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