新英相施凱爾入主唐寧街10號第1天 從核武簡報到「滅鼠大臣」拉里

英國工黨黨施凱爾5日入主唐寧街10號，馬不停蹄地處理國家大事的同時，也與官邸永久居民、高人氣的「滅鼠大臣」拉里(Larry)碰面。(歐新社)

英國工黨黨施凱爾 (Keir Starmer)5日首次以首相身分入主唐寧街10號，馬不停蹄地處理國家大事，除了掌握英國核彈 開關，同時也首次與官邸永久居民「滅鼠大臣」拉里(Larry)碰面。

根據美聯社報導，施凱爾上任第一天相當忙碌，以官邸新主人之姿站在唐寧街10號大門前接受媒體拍照後，就忙著聽取幕僚簡報、接聽來自全球領袖的祝賀電話並開始任命新內閣，與此同時，前任內閣成員則下台一鞠躬。

前財長賈維德(Sajid Javid)特別顧問沙愛(Salma Shah)在新政府上任首日的簡報會上表示：「我經常思考這件事，每當有人離開，沒有人真的為你拍手，雖然這樣不錯，但也很奇怪。」

而且每當新首相上任第一天，就會清楚意識到自己擁有發射核彈的終極權力，由國防參謀長告知新首相，必須以親筆信致函四艘核潛艇艦長「最後手段信」(last resort letters)，告知遭遇核武攻擊時的因應對策，而非如美國總統那樣無論身處何地，隨身攜帶一只發射目標與密碼的「核足球」(nuclear football)公事包。

每任首相的機密信件被放在每艘潛艇保險 箱內，只有當潛艇艇長確定英國遭到核武攻擊且英國文職領導人死亡時，才可打開保險箱；若有新首相上任，未讀機密信件就被銷毀，外界推測，首相親筆信函指示大約僅有四項決定：回擊、不回擊、艦長個人判斷或將核武交由美、澳友邦指揮。

首相來來去去，「最後手段信」也一寫再寫，但是唐寧街10號卻是拉里永遠的家。

報導指出，拉里是灰白相間的虎斑貓，原是一隻流浪貓，2011年因緣際會下被帶至唐寧街官邸，每天在官邸遊蕩、負責抓老鼠，成為英國眾人皆知的「滅鼠大臣」，在社群平台X擁有84萬3000名粉絲追蹤。

外界好奇新首相施凱爾與拉里今後的互動，最受拉里信賴的唐寧街攝影師賈斯汀．吳(Justin Ng)透露：「我希望施凱爾首相不要低估拉里受歡迎的程度，基本上如果想要繼續掌權，那麼拉里就必須留下來。」