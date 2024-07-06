英國新首相施凱爾上任 就職演說稱要「重新啟動」英國

英國工黨黨魁施凱爾(左)5日覲見國王查理三世(右)，獲正式任命為新首相。(路透)

英國工黨黨魁施凱爾 (Keir Starmer)5日覲見國王查理三世，獲正式任命為新首相後，旋即在首相官邸「唐寧街十號」(Number 10 Downing Street)發表就職演說，誓言重建國家，消除政界多年來因動盪衝突而生的火氣，但同時他坦承任務艱鉅，要有任何改善都要耗費時間，首先是要重建民眾對政治的信任。

路透(Reuters)報導，施凱爾向人民保證，無論是否票投工黨，政府一律服務，政治可以是善的力量，工黨政府會證明如此。

官邸外擠滿歡迎人潮 如當年布萊爾上任時

施凱爾現身時受到龐大民眾的賀彩，祝福的人以及助理擠滿唐寧街，場面令人回想起1997年工黨前黨魁布萊爾(Tony Blair)出任首相的時候。

施凱爾表示，自己了解政界在保守黨治下，多年來諸多醜聞與紊亂，讓很多英國人心生幻滅，而保守黨之大敗釋出訊號，即英國準備「重新啟動」；他表示無論面臨多凶猛的風雨，英國最強大的力量之一，便是始終能渡過驚濤駭浪。

新首相表示，自己每天都會奮力重建信任，接下來的政府「不會有教條重負」，誓以國家為先，政黨次之；他表示選民讓工黨大勝，明確授權工黨擊敗那些不把國家放在眼內的人，工黨勢將循此催生變革。

工黨雖然大勝 但其實投票 率很低

此次英國大選顛覆政界；工黨斬獲國會下院410席以上，大增211席；保守黨則損失250席，許多資深部長以及前首相特拉斯(Liz Truss)都告落選。

雖然施凱爾率工黨取得大勝，但投票結果指出民眾對他以及工黨熱情不大，投票率很低。英鎊、倫敦股市及政府公債5日都僅小幅上揚，而施凱爾政府一上台就面臨許多艱鉅挑戰。

英國人民稅負逼近二戰以來最高，淨負債幾乎等於國家每年經濟產出，生活水準下降，公共服務毛病百出，尤其是最受重視的國民健保更受苦於罷工。工黨一些最有雄心的施政承諾，例如標榜無赤字政府開支，目前都告縮減，而施凱爾承諾不向「勞工大眾」加稅。

此外他保證取消保守黨把尋求庇護者送去盧安達的政策，但是移民 是這次大選的重大爭議之一，施凱爾備受壓力，要設法阻止每天數萬人由法國搭小船抵達英國的移民潮。