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工黨提新政：增加英國防支出 廢除遣送庇護客

編譯莊瑞萌／綜合報導
英國在脫歐之後，經濟表現仍然沒有起色，是選民變心的重要原因之一。（歐新社）
英國在脫歐之後，經濟表現仍然沒有起色，是選民變心的重要原因之一。（歐新社）

英國工黨贏得7月4日大選，歷經14年在野後將重返執政，隨後在經濟、教育、增加國防支出與移民等政策上也提出許多新政。

路透(Reuters)報導，工黨承諾永續經濟成長是新政府的施政要點，因此會全力創造財富，包括成立資金73億英鎊(約92億美元)的「國家財富基金」，希望透過每投入1英鎊公共資金吸引3英鎊私人投資，來支撐經濟成長與發展潔淨能源。工黨表示不會回歸緊縮政策，其經濟方針將遵守要求支出平衡的財政紀律，日常開支由稅收收入支付，債務佔經濟比重將在預測的第五年開始下降。

在稅收方面，承諾不會對「勞動者」增稅，基本、較高或額外所得稅、國民保險或增值稅稅率均不上調，企業稅則不高於目前的25%。該黨還承諾將堵住讓部分所謂的「非居民」富豪在英國居住卻不用繳稅的漏洞。

健康及社會照顧方面，工黨計畫每周增加4萬次診療以縮短候診時間，作法包括鼓勵醫護人員在非工作時間提供額外約診、整合鄰近醫院資源以及利用私人部門的空閒資源，診斷癌症的掃描設備數量增加一倍，並承諾提供70萬次急診牙醫約診。

國防政策上，工黨計畫將國防支出提升至占GDP的2.5%，並打造國內強大的國防產業及具彈性的供應鏈，包括鋼鐵業。未來國防投資將以英國企業為優先同時改革採購制度。

在移民政策上，英國有意改革目前積分制的移民系統，而且將廢除現任政府將庇護客遣送至盧安達的規畫，並將重點放在打擊人口走私組織及加強邊境安全。

在氣候政策上，為了達成2030年潔淨能源目標，陸上風力發電產能將翻倍、太陽能發電提高三倍、海上風力發電產能也會增加四倍，並成立資本額83億英鎊的國營「大英能源公司」(Great British Energy)，未來也不再針對北海油氣田發放新的開採許可證。

另外，新政府會確保核電產業長期安全以及延長現有核電廠的年限，新的核電廠及小型模組化反應爐攸關英國是否能實現能源安全及潔淨能源。

教育政策上，預計招募6500位主要科目的新教師並在每所小學資助免費早餐。工黨並承諾停止對收費學校的稅收豁免，以增加對公立學校的投資。至於憲政改革上，投票年齡將從18歲降為16歲，工黨也將改革上議院，包括取消世襲貴族出席與投票權，並設立強制退休年齡。

投資 移民 投票

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