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英大選保守黨為何慘敗？民生物價狂漲「生不逢時」

編譯盧炯燊／綜合報導
根據統計，英國如今食品價格比三年前高出31%，成為保守黨大選慘敗主因之一。(歐新社)
根據統計，英國如今食品價格比三年前高出31%，成為保守黨大選慘敗主因之一。(歐新社)

英國大選結果一如所料保守黨慘敗，除了內政不佳外，民眾對生活水平的不滿情緒高漲，受到刺激下也決定了保守黨被趕下台的命運。

儘管作為央行的英格蘭銀行(Bank of England)透過大幅升息降低了物價上漲的速度，但並沒有扭轉過去幾年累積下來的物價上漲趨勢，儘管速度比以前慢下來，但物價仍在上升。

根據國家統計局 (ONS) 的數據，現在的食品價格比3年前高出近三分一(31%)，大多數主食的價格升幅更大，例如牛奶上漲了55%、糖上漲了63%，雞上漲了40%……。

此外，多年來經濟成長乏力，民眾薪資未能跟上通貨膨脹的步伐。

根據Resolution Foundation智庫的研究，從2007年到2023年，人均國內生產毛額(GDP)僅成長4.3%，但從2021年5月到今年4月，英國國民平均每星期收入從581英鎊(約800美元)增至687英鎊(871美元)，增幅只為18%，結果是民眾的錢包縮水再縮水。

疫情及俄烏戰爭下，不少國家及經濟體都出現高通膨，然而英國受到的打擊較其他經濟體更嚴重。

英國消費者物價指數(CPI)在2022年10月達到11.1%的峰值，為41年來的最高。相較之下，美國是9.1%，德國8.7%，加拿大8.1%，法國6.9%。

經濟學家指出，英國通膨尤其嚴重，是基於對進口食品及進口天然氣的嚴重依賴，加上疫情造成勞動力嚴重短缺，成本上升所致。

不過有跡象表明，英國的通膨趨勢開始穩定下來，民眾4月份固定收益年增率達 6%，扣除通膨因素後為 2.3%。

英國零售協會(BRC)7月2日表示，6月份商店和超市的價格較5月份下降了0.2%。

BRC執行長狄金森(Helen Dickinson)認為，無論哪個政黨贏得今次選舉，都將受惠於商業成本下降的趨勢，而過去幾年，當商業成本大幅上升時，消費價格也被迫上漲。

按照她的說法，保守黨下台可謂生不逢時，而工黨上台真的合時。

疫情 央行 德國

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