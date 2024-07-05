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準英相施凱爾何許人？人權律師出身 傳是「BJ單身日記」角色原型

編譯廖振堯／綜合報導
人權律師出身的工黨黨魁施凱爾，可望出任首相，領導英國。（路透）
人權律師出身的工黨黨魁施凱爾，可望出任首相，領導英國。（路透）

英國4日大選後，出口民調顯示執政14年的保守黨潰敗，首相預計將由反對黨工黨之黨魁施凱爾(Keir Starmer)接任，將成為自2005年布萊爾(Tony Blair)後近20年來第一位贏得英國大選的工黨領袖。2015年才進入議會的施凱爾，先前不僅是位人權律師、擔任過英格蘭和威爾斯檢察長，也曾呼籲廢除君主制，更謠傳其形象被描寫為知名小說角色的原型。

國家廣播電台(NPR)報導，61歲的施凱爾是位社會自由主義者、財政溫和派人士，在倫敦一個富裕、保守的郊區長大，但他的父母是社會主義者和藍領階層。他的母親是英國國家醫療保健服務(NHS)下的護理師，本身飽受史迪爾氏症(Still's disease)困擾，母親的掙扎深深紮根在施凱爾心中，讓他追隨母親的腳步，16歲便加入工黨的青年團。

施凱爾長大後成為人權律師，在許多官司中力抗石油公司、麥當勞等大企業，此形象被傳為「BJ單身日記」(Bridget Jones's Diary)裡律師馬克達西(Mark Darcy)的原型；擔任人權律師約20年後當上英格蘭和威爾斯檢察長長達五年，他也是在此期間逐漸從反對國家的左翼激進分子慢慢轉變。

2014年他因司法工作而被封爵，儘管曾經呼籲廢除君主制，但已願意跪在當時的威爾斯親王查爾斯面前受封；隔年進入議會後，他也維持務實主義，為求工黨勝選而願意將黨派路線推向中間派，2020年便被推舉為黨魁。

施凱爾承諾若當選將改善與歐洲的關係，並恢復「大政府」，將一些鐵路和公用事業公司收歸國有。他也會提高最低工資、向私立學校學費徵稅、改善公共衛生系統。

施凱爾的內閣名單也已經成形，包括副黨魁芮納(Angela Rayner)、財相李維茲(Rachel Reeves)、外相拉米(David Lammy)、能源大臣米立班(Ed Miliband)、內政大臣古柏(Yvette Cooper)、商業大臣雷諾茲(Jonathan Reynolds)。

工黨副黨魁芮納可望成為新內閣的副首相。（路透）
工黨副黨魁芮納可望成為新內閣的副首相。（路透）

施凱爾 石油 民調

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