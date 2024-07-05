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從經濟到健保 工黨上台就可解決沉疴？恐沒那麼容易

記者顏伶如／綜合報導
英國的健保飽受民眾詬病，工黨主打醫保改革，也是勝選原因之一。圖為抗議者6月在街頭示威。（路透）
英國的健保飽受民眾詬病，工黨主打醫保改革，也是勝選原因之一。圖為抗議者6月在街頭示威。（路透）

紐約時報分析，不少英國選民4日帶著沉重心情投票，許多民眾對於保守黨執政表現深感挫折，懷疑政黨輪替是否真能解決沉疴。61歲的工黨黨魁施凱爾(Keir Starmer)出身檢察官，與美國關係不深，雖然施凱爾並沒有公開批評前總統川普的紀錄，但預料與多項刑事訴訟纏身的川普不太可能發展深厚交情。

政治觀察家說，即使反對黨工黨一如民調預測，這次選舉在國會贏得壓倒性多數席次，接下來仍將面臨一連串挑戰，從振興經濟到改善國民保健署(National Health Service，NHS)，只不過能夠動用的工具卻有限。

曼徹斯特大學(Manchester University)政治教授福特(Robert Ford)說，施凱爾繼承的是「灰燼的遺產」(legacy of ashes)，選民對於扭轉頹勢不會有太多耐心。福特指出，選民傳遞的訊息非常清楚，「若不能拿出改變就下台走人」。

工黨的競選主要訴求是大力振興經濟以創造足夠稅收，避免公共福利遭到削減或讓民眾面臨加稅、政府舉債增加。工黨可採取的另一個選項是放寬與歐盟之間的貿易限制，因為脫歐以來英國出口受到重挫，但施凱爾已表示不會加入歐盟單一市場。

國民健保服務等候時間動輒長達數月，但工黨改善國民保健署的嘗試可能因為預算壓力而受到影響。工黨先前承諾，只要說服國民保健署員工將掛號時間延長至下班時段，每周就能新增4萬個掛號名額。不過，當下立即要解決的是初級醫師(junior doctors)的薪資糾紛。爭取調薪35%遭政府打回票之後，初級醫師頻頻發動罷工，導致手術大量取消，病患等候時間進一步拖延。

移民政策是工黨另一挑戰，除了邊境管控之外，入境移民扣掉離開移民的合法移民淨人數，從脫歐以來成長三倍，到了2022年約達75萬人。保守黨執政期間來自烏克蘭、香港、阿富汗的難民人數均有減少。

英國學者認為，英國選舉變天，可望組成一個較為穩定的政府，有助經濟發展。（路透）
英國學者認為，英國選舉變天，可望組成一個較為穩定的政府，有助經濟發展。（路透）

施凱爾 移民 脫歐

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