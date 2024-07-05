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執政黨決策出錯？65%英國人後悔「脫歐」 反映大選結果

記者顏伶如／綜合報導
英國2020年正式脫歐，媒體報導，65%英國人後悔脫歐，似也反映在這次大選結果上。圖為一名反脫歐的民眾手舉反對現任首相蘇納克的標語。（路透）
英國2020年正式脫歐，媒體報導，65%英國人後悔脫歐，似也反映在這次大選結果上。圖為一名反脫歐的民眾手舉反對現任首相蘇納克的標語。（路透）

2019年時，前首相強生(Boris Johnson)憑藉著「搞定脫歐」(Get Brexit Done)承諾在選舉取得大勝，後來確實與歐盟達成協議讓英國離開。這次英國大選之前，民調顯示卻有約65%英國民眾後悔脫歐，當初喊出脫歐的執政黨保守黨如今支持度大退，大敗給反對黨工黨，而且是壓倒性的失敗，顯見民心思變的程度。

領導保守黨的英國首相蘇納克(Rishi Sunak)，5月22日無預警的宣布提前解散國會，進行改選，由新民意來決定內閣。民調一直低迷的保守黨，選民證明了蘇納克的豪賭慘敗。

根據民調結果，65%受訪英國民眾說，如今看來脫歐是錯誤的，認為脫歐利大於弊的受訪者僅15%。絕大多數受訪者認為問題出在脫歐的決策本身，其他受訪者則認為英國政府沒能把握脫歐的優勢。某些受訪者表示，脫歐之後英國受到衝擊純屬運氣不好。英國脫歐是在新冠疫情即將發生之前，也在俄烏戰爭爆發之前，這兩起重大國際事件後來都讓英國政府忙於應對，英國經濟則受重創。

從2016年以來，英國經濟陷入遲緩，成長率平均僅1.3%，七大工業國(G7)其他富有國家經濟成長平均則有1.6%。脫歐之後，英國對最大貿易夥伴設立貿易與移民限制，導致經貿關係減緩，企業投資受損。就在英國辯論著如何與歐盟切割的同時，連續數年英國政治動盪。

脫歐議題讓民意趨於兩極化，半數民眾將脫歐視為難得機會，能讓英國重新掌控主權，另外半數民眾則覺得應該為了拆夥向歐盟道歉。兩派意見爭執讓英國民眾疲憊不堪，自信受挫。

華爾街日報分析，許多支持脫歐的英國人現在覺得遭到背叛。不過，民調顯示，想要重返歐盟的英國人只占些微多數，認為重返歐盟為可行之道的英國人並不多，畢竟布魯塞爾的官僚不太可能敞開雙臂擁抱英國這個曾經惹出許多麻煩的昔日夥伴。如果英國想要重回歐盟，布魯塞爾方面可能堅持必須符合某些新條件，例如加入歐元單一貨幣、保證絕對不再輕言離開等。

脫歐 歐盟 民調

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