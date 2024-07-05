英國變天 在野工黨大勝 黨魁施凱爾將任首相

工黨4日在英國大選中獲得壓倒性的勝利，將由黨魁施凱爾（左）組閣。圖為他與妻子維多莉亞（右）一同到投票所投票。（歐新社）

英國7月4日大選結果將出現政壇變天，根據出口民調 ，反對黨工黨可望取得壓倒性勝利，保守黨政府難逃下台命運。英國選民讓工黨黨魁施凱爾(Keir Starmer)獲得英國史上國會最大規模多數席次之一，14年來唐寧街(Downing Street)首相官邸首度由立場為中間左派的政治領袖入主。

4日截止投票 後的出口民調顯示，650個國會席次當中，工黨將拿下410席，執政黨保守黨則只獲得131席。保守黨選舉表現將創下英國190年來最糟糕紀錄，與上次2019年時風光勝利相比，有如天壤之別。不少英國選民對主流政治感到幻滅，某些小黨在這次選舉獲得不錯表現。

英國4日舉行普選，選民終結執政14年的保守黨，將由工黨組閣，繼法國之後，又一歐洲大國變天。（路透）

最終計票結果將於5日早晨揭曉，但出口民調在歷屆英國選舉都有準確預測，對於各黨席次的推估只有少數席次之差。今年出口民調是由英國規模最大的廣播公司主辦，在133個投票所針對2萬名選民完成調查。

這次選舉代表英國政治版圖出現巨大轉變，首相蘇納克(Rishi Sunak)領導的保守黨遭選民唾棄。保守黨十年執政期間，英國一路走來經歷許多波折，包括英國退出歐盟、政治內鬥導致醜聞不斷而在五年內首相四度換人、新冠疫情 、烏克蘭戰爭以及物價飛漲危機等。

繼法國之後，英國再變天，現任首相蘇納克（左）領導的保守黨慘敗，即將下台。圖為他與妻子莫西（右）一起投票。（路透）

蘇納克是英國史上第一位非白人首相，20個月前才剛上台，接替特拉斯(Liz Truss)。特拉斯推出減稅計畫導致政府必須舉債，投資人拋棄英國債券，英國利率走高，英鎊一路貶值，首相任期只維持6周便結束。

檢察官出身的施凱爾選舉期間對選民承諾，將讓英國政治回歸務實路線的冷靜，終結保守派執政底下的各種亂象。

施凱爾4日在社群媒體X發文：「給所有在這次選舉曾幫工黨助選的人，投票給我們的人，還有那些信任工黨已經革新的人，謝謝大家。」

蘇納克5月宣布提前改選，不但國會為之震驚，不少黨內同僚也為之詫異。當時保守黨民調支持度落後工黨約20%，但蘇納克做出政治豪賭，認為放手一搏有機會急起直追。

這場英國選舉堪稱全球各地民主國家選民對執政黨普遍不滿的最新實例，後疫情時期經濟仍然沒能脫離陰影，俄烏戰爭則導致通膨高漲。繼法國選舉之後，媒體解讀英國是再一次選民「懲罰政府」。

英國政治學者觀察，選舉結果或可帶給英國一個較穩定的政府。在國際間反應，由於交易商和投資人先前已普遍預料工黨獲勝，基於「以穩為上」的心態，4日英鎊兌美元和兌歐元的匯價基本持平，分別是1.276美元和84.71便士。債券市場的波動率指標接近多年低點。