路透：死刑威脅籠罩 多家外企擬將台籍員工撤出中國

路透4日報導，知情人士透露，在北京表示可能對「頑固」的台獨分裂分子判處死刑後，一些外國公司正考慮將台灣員工遷出中國。（美聯社）

路透4日報導，知情人士透露，在北京表示可能對「頑固」的台獨分裂分子判處死刑後，一些外國公司正考慮將台灣員工遷出中國。

報導引述的知情人士，包括一名律師和兩名直接了解討論情況的高階主管。他們表示，新規定已導致一些在中國的台灣人和跨國企業爭相評估自己面臨的法律風險。

博欽律師事務所（Perkins Coie）駐北京合夥人James Zimmerman表示，有幾家公司「找我們評估員工面臨的風險」。，這些企業擔心仍有一些灰色地帶，例如只是在社群媒體上的一則貼文，或在台灣選舉中投票 給某個政黨或候選人，可能就會被解讀為參與「台獨」活動。

根據台灣政府最新的調查，截至2022年，約有177,000名台灣人在中國工作。還有許多人為在中國運營的無數台灣公司工作，根據台灣政府的估計，自1991年以來，這些公司已在中國投資 超過2,000億美元。

兩位不願透露姓名的高管表示，一些在中國營運的外商公司已經與員工就安全議題召開會議。另一位了解情況的消息人士說，一些在中國的台籍人員已經收到並接受離開中國的選擇。

中國國務院 台灣事務辦公室沒有回應置評請求。國台辦發言人朱鳳蓮上周表示，台灣人參加兩岸的交流合作，來往中國不必有任何顧慮，台灣大陸委員會則在一份聲明中對路透表示，政府提醒在大陸的台商和台灣勞工，如今必須更加注意人身安全。風險確實在增加。