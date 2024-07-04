新科技更酷炫 國慶無人機燈光秀不輸焰火 但有居民不愛

愈來愈多城市在國慶日沒有焰火表演，但星空一樣燦爛，無人機燈光秀同樣刺激，讓人難忘。

洛杉磯 是其中一個將無人機燈光秀納入節日慶祝及其他活動的城市之一，有時用來代替焰火表演。田納西州 納許維爾(Nashville)則將焰火與無人機結合起來，作為國慶慶祝活動的一部分。受到野火威脅的加州 納巴郡(Napa)與太浩市(Tahoe City)只選擇了無人機，鹽湖城也是如此……。

儘管無人機表演不像焰火那樣壯觀，但有一種令人感到很酷的新科技元素，而且隨著技術的發展，場面更宏大，內容更迷人。

目前一場有200架無人機，長約12分鐘的燈光秀，起價為1.5萬元，並根據複雜程度及單元數量而上升，通常埋單4.5萬元，這是焰火表演的兩倍。

不過隨著成本一直下降的同時，最重要的是它有其他顯著優勢，尤其是安全性高，對環境的影響也小得多，不會留下碎片或煙霧，也不會引發火災。

鹽湖城市政活動經理特韋德(Lynze Twede)指出，出於安全和環境考量，鹽湖城2023年國慶已改為無人機表演，市民都欣然接受。

一家只成立了3年半的無人機燈光秀公司，過去一年業務成長60%，總裁博斯(Rick Boss)相信整個行業都有不錯的業績。他說，這個行業是在疫情過後出現及起飛，現在規模仍然相對較小，未來的發展空間更大。

博斯表示，這些無人機約為12英寸x12英寸，基本上只是飛行的燈泡。場面內容是由設計師編寫程式，由電腦控制，與音樂同步。可在12分鐘的表演中形成多達20個形狀、圖像和訊息，在四分之一英里內觀看效果最佳。

當然也不是所有人都歡迎無人機，德州加爾維斯頓(Galveston)在2022年用無人機取代國慶焰火時，就遭到當地居民公開反對。

負責洛杉磯無人機表演的岡薩雷斯(Robert Gonzalez)認為，無人機在某種程度上是未來的潮流，但焰火，尤其是在7月4日國慶日，已經存在了幾個世紀，到目前仍然非常受歡迎，會帶來更熱鬧氣氛，因此無人機只會是焰火的伴侶而難以取代。