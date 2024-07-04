高肉價+高利率…疫期後熱潮退 烤肉架銷售下滑

疫情期間成為家庭寵兒的烤肉活動，因肉價上升及疫情結束，使烤肉架的銷量大為下滑。（美聯社）

國人在疫情 期間狂吃燒烤，但燒烤產業現在正面臨許多挑戰，包括高肉價和高利率，以及經濟的不確定性，許多人覺得沒有必要升級近期的購物清單。

高檔燒烤架製造商Traeger等市場龍頭曾是疫情期間的人氣王，但Traeger最新一季的烤架銷售為7680萬元，遠低於2021年第二季的1億5610萬元。

根據TraQline的數據，最暢銷烤架品牌Weber的市占率自2020年以來也已經下滑；家得寶(Home Depot)在5月的第一季也稱，較高價露臺和烤架等花園設備面臨壓力，該公司的銷售和利潤大幅下滑。

不僅是大品牌，販售烤架和其他後院烹飪設備的地方商家也報告類似的需求下跌情況。

加州聖地牙哥 燒烤店West Coast BBQ Shop總經理布希菲德(Brian Bushfield)說：「熱潮正在下降」，他指出，儘管國殤日(Memorial Day)假期是購買新烤架的熱門時期，但6月初和國殤日假期的買氣低迷。

國人也許不像以往般癡迷於購買烤架，但大家仍在大量使用烤架，戶外烤肉的頻率並沒有降低，根據壁爐、庭院與燒烤協會(HPBA)的統計數據報告，2023年，八成的美國屋主擁有烤架或燻烤爐，遠高於2019年的64%；接受調查的新烤架買家中，27%的人購買烤架是為了新冠疫情期間能在家做更多料理。

除了烤架，木炭粒、瓦斯桶等消耗品也屬於家得寶的燒烤類別，家得寶幹部道尼(Joe Downey)表示，這些商品推動很大一部分銷售，疫情期間購買烤架的新顧客也經常回來購買燃料。

道尼說：「在家煮飯的人比以往還多」，勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)的數據顯示，今年稍早隨著外食成本增加，在家吃飯的成本下降。

大多數烤架製造商和零售商似乎都同意，疫情促進了烤架和其他耐用家用設備的需求，因為大家都在尋找各種方法充實生活，並在家裡招待家人。

道尼認為，家得寶的烤架銷售在疫情催生的高峰後，現在已經趨於穩定，他預計疫情期間購買的烤架將在2025年達到產品生命周期的盡頭，回頭客才會再來。