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熱…國慶假期迎3位數高溫 西部恐飆115℉ 舊金山連熱12天

記者胡玉立／綜合報導
國慶日連續假期全國也處於極度高溫狀態，部分城市已出現超過華氏100度的高溫。（美聯社）
國慶日連續假期全國也處於極度高溫狀態，部分城市已出現超過華氏100度的高溫。（美聯社）

7月4日國慶假期將迎來華氏三位數高溫，全美已有21個州逾1億1000萬人口收到高溫警報；未來幾天，西部地區可能出現具危險性的歷史性極端高溫，氣溫可能達到115度。舊金山國家氣象局辦公室2日警告，高溫天氣可能持續6至12天，成為灣區至少18年來持續時間最久的極端氣溫。

2日已有多項單日高溫紀錄被打破，到9日還可能再打破130多項單日高溫紀錄。氣象部門警告，「在進入潛在歷史性致命高溫事件之際，異常危險的情況也會發生。美國與天氣相關的第一大死因，就是高溫；我們必須認真以待，做好準備。」

加州大部分地區、內華達州南部及亞利桑那州、華盛頓州和俄勒岡州部分地區都發布了高溫警告；代表情況可能危及生命，「由於長時間高溫且幾乎沒有在隔夜緩解，對大多數人來說，風險從很高到非常高。」

氣象部門表示，灣區氣溫截至3日凌晨5時已達77度，濕度18%。整個平原和東南部地區衡量過濕度因素的高溫指數，3日可能達到100-115度。阿肯色州小岩城高溫指數可能達到116度，亞利桑那州鳳凰城高溫指數也將達到113度。3日至4日從納許維爾到新奧爾良將出現高溫潮濕天氣，5日氣溫會稍微涼爽。

今年是氣溫破紀錄的一年。雖然才7月初，但邁阿密高溫指數達到或超過105度的時間，比2019年全年還多。

極端高溫會增加野火風險；大約有400萬人收到紅旗警告(Red Flag Warnings)，他們主要居住在加州。這些警告敦促人們小心用火，節慶煙火秀也可能有額外風險。

與此同時， 中部地區的暴風雨天氣可能擾亂假期。西部高原和俄亥俄河谷約1300萬人面臨嚴重風暴威脅；兩地都可能出現大風並伴隨冰雹和龍捲風。

4日，密蘇里州大部分地區及堪薩斯州和奧克拉荷馬州部分地區有600萬人面臨風暴的輕度風險，強風可能對堪薩斯市(Kansas City)和托皮卡(Topeka)等地造成破壞。堪薩斯州東部和俄亥俄河谷之間可能會因大雨引發山洪。

高溫 加州 灣區

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