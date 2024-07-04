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國慶日7100萬人出遊歷來最多 6060萬人搭車50哩以上

記者張聲肇／綜合報導
估計國慶日假期全國會有7100萬人出遊，3日已有路段出現堵車。（美聯社）
估計國慶日假期全國會有7100萬人出遊，3日已有路段出現堵車。（美聯社）

美國汽車協會（AAA）預估，國慶假期出遊人數約7100萬，為歷來最忙。其中6060萬人搭車50哩以上，其餘搭飛機為主。

AAA說，7月4日國慶日前後從6月29日到7月7日，將近7100萬人將出遠門，比去年增加5%，比新冠病疫來襲前的2019年多8%。搭機遠行人次為3200萬，比去年增加540萬，最忙碌的一天將是7日，預期當天有300萬人通過全美434個機場。

AAA旅遊部門副總寶拉‧推戴爾（Paula Twidale）說，暑假屆臨，遠距工作更具彈性，國慶日前後出遊的美國人較往年為多。「我們預計，7月4日這周將是歷來最忙碌的一周，出遠門的人比2019年多570萬。」

AAA預估離家50哩以上度假人潮7090萬，光是開車共乘人數，就比去年同期多280萬。460萬人預計搭巴士或火車、乘遊輪。

交通資料分析公司INRIX建議開車人，7月3-4兩天中午前就出發，7月6-7兩天早上10時前出發，避開尖峰壅塞。

INRIX交通分析師皮休（Bob Pishue）說，開車人可預期7月3日星期三大家出城時，都會區交通堵塞得最厲害，7日回程也是一樣。這個長周末車行速度慢，他估計將比平常多出67%的時間，才抵目的地；他建議早上就出發。

專家說，如果沒辦法早上出發，就等到傍晚尖峰時段過後再走。

專門處理傷害事故的奧美加法律事務所（Omega Law ）說，國慶日假期是陸上交通最危險的時段，僅次於元旦假期。該公司發言人說，這兩大假期通常和學校放寒暑假、大人配合請休假結合在一起，較無經驗的年輕人上路也較多，危險駕駛甚至發生事故的機率較高。

該公司根據全國道路交通安全局2017年到2021年車禍死亡人數資料，分析說國慶日假期開車最危險的地區是南卡州，致命車禍比平日多出244%。華府特區比平日多182%，也是假期車禍危險區。

租車生意最好是的達拉斯、丹佛、鹽湖城、洛杉磯和舊金山，拿車最忙碌的幾天是6月28、29日和7月3日。

7日當天預計有300萬人通過全美434個機場。（美聯社）
7日當天預計有300萬人通過全美434個機場。（美聯社）

華府特區 租車 南卡

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