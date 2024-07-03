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防堵華為 美上半年撤銷8產品出口許可證

編譯中心／綜合2日電
拜登政府今年來，已撤銷八項允許部分公司向中國華為出口產品的許可證。(美聯社)
拜登政府今年來，已撤銷八項允許部分公司向中國華為出口產品的許可證。(美聯社)

路透2日報導，拜登政府今年來已撤銷八項允許部分公司向中國華為出口產品的許可證，顯然是要打壓這家正在重新煥發生機的中國企業。

負責監管出口政策的商務部5月時曾表示，已撤銷「某些」許可證，但並未具體說明受影響供應商的名稱或數量。路透當時報導，高通和英特爾的許可證，都在被吊銷之列。

最新報導指出，商務部在回應共和黨眾議員麥考爾(Michael McCaul)質詢時所準備的文件中表示，自2024年初以來，(商務部)已撤銷了另外八項與華為相關的許可證。

與此同時，國會中的共和黨對華強硬派，也在向拜登政府施壓，要求打擊華為。去年8月，華為推出了一款新手機，搭載中芯國際所生產的先進晶片，華為和中芯其實都受美國出口管制，因此華為這款新品令業界震驚。

據研究公司Counterpoint的數據，這款手機幫助華為在2024年前六周的智慧手機銷量年上升64%。華為的智能汽車零部件業務也為公司的復甦有所貢獻，助公司在2023年寫下四年來最快營收增長紀錄。

由於擔心華為可能監視美國人，華為於2019年被列入美國貿易限制名單，代表該公司的供應商在出貨前，必須申請通常難以取得的許可證。

但由於川普政府的一項政策，華為供應商已取得可向華為銷售產品和技術、價值數以十億美元的許可。該政策允許流入華為的產品範圍，比被列入實體清單的公司要廣泛得多。

這份文件2日交給麥考爾，商務部在文件中表示，對華為的許可包括「運動設備和辦公家具，以及用於消費大眾市場產品的低技術含量組件，如平板電腦的觸控板和觸摸屏傳感器」，這些組件在中國可從廣泛的國內外管道買到。

文件還指出，從2018至2023年，商務部批准了價值3350億美元的許可證，而尋求向實體清單上的中國企業，出售產品的申請總額為8800億美元。商務部補充說，在這些許可證中，價值2220億美元的許可證，是在拜登執政的第一年2021年核發的，當年收到的申請總額為5600億美元。

華為 商務部 拜登

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