華爾街日報：中國在古巴增加監聽站 接近美軍基地

衛星照片顯示，位於古巴、與中國有關的電子竊聽站數量增加 ，新竊聽站位於關達那摩灣(Guantanamo Bay)約70哩(約113公里)外的艾爾薩勞(El Salao)。圖為解放軍軍艦抵達古巴首都哈瓦那訪問。(美聯社)

「華爾街 日報」(Wall Street Journal)2日引述華府智庫戰略暨國際研究中心(CSIS)報告報導，中國在古巴 監聽站數量、設備與能力都增加，地點更接近美軍基地。但中國駐美使館反指美國才是監聽大國。

報導引述CSIS的報告說，衛星照片顯示，位於古巴、與中國有關的電子竊聽站數量增加 ，新竊聽站位於關達那摩灣(Guantanamo Bay)約70哩(約113公里)外的艾爾薩勞(El Salao)。

華爾街日報去年報導，中國與古巴已討論防衛與情資更緊密合作，計畫建立新的聯合軍事訓練設施與竊聽站。報導當時引述美國不具名官員說，古巴與中國已攜手運作竊聽站，官員當時未指出設施位置，也無法確定指的就是CSIS報告中的地點。

美國前官員與專家認為，中國利用古巴地理位置接近美國東南方，易於取得由美軍基地、飛行器發射地點、軍事與商務海運發出的電子機密資訊。佛羅里達國際大學的中國拉美關係專家賴薩魯斯(Leland Lazarus)表示，這些設施也會增強中國對美國民眾電子監控。白宮與國家情報總監辦公室暫未回應報告與報導。

CSIS報告多位作者多年分析衛星影像發現，古巴的竊聽設施近年顯著擴大與升級，目前有貝胡卡爾(Bejucal)、艾爾薩勞、瓦傑依(Wajay)與卡拉巴札(Calabazar)四個監測站。

以貝胡卡爾(Bejucal)為例，更具細節影像顯示監聽能力已升級，這可能與中國有關。報告主要作者方納歐爾(Matthew Funaiole)指出，這些都是運作中的監聽站，功能也在升級。

報導引用CSIS報告中貝胡卡爾的影像顯示，建築群與展開的碟形天線明顯可辨識，範圍也較過去擴大。

CSIS報告在美國各界關注強權於美國後花園競逐影響力時公布，中國正在秘魯太平洋岸建造大型港口，俄羅斯核潛艦與驅逐艦在哈瓦那港現身，美國情報機構2月公布的年度威脅報告認為，中國秘密在古巴發展軍事設施。

CSIS報告也指出，位於貝胡卡爾與卡拉巴札的監聽站設有具監控能力與聯繫衛星的大型天線，但古巴沒有衛星，這些設施可能對進行太空 計畫的中國有用。

中國駐美使館發言人劉鵬宇回應報導說，美方無疑是監聽大國，甚至連盟友都不放過，並不斷炒作中國在古巴建立間諜基地或進行監聽活動等話題。