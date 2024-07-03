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5年來首次 「大型包機」遣返116中國無證客

記者胡玉立／綜合報導
處理移民問題是拜登與川普選戰的攻防焦點。國土安全部2日表示，自拜登宣布加強庇護禁令以來，已用大包機遣返無證客120次，遣返至20國。（美聯社）
處理移民問題是拜登與川普選戰的攻防焦點。國土安全部2日表示，自拜登宣布加強庇護禁令以來，已用大包機遣返無證客120次，遣返至20國。（美聯社）

美國國土安全部2日表示，政府上周末將116名試圖非法入境的中國公民驅逐出境、遣返回中國，這是美國自2018年以來首次使用「大型包機」遣返中國非法入境者。

國土安全部表示，美國移民海關執法局（U.S. Immigration and Customs Enforcement）周末與中國政府官員「密切協調」執行這項五年來首見的大型包機遣返作業；這是美中雙方持續努力的一環，「旨在遏止非正常移民，透過擴大執法力度，打擊非法人口走私」。

國土安全部五年來首次用大型包機遣返116名中國無證客。圖為國土安全部長梅奧卡斯2...
國土安全部五年來首次用大型包機遣返116名中國無證客。圖為國土安全部長梅奧卡斯2日陪同拜登總統視察救災中心。（美聯社）

國土安全部長梅奧卡斯（Alejandro Mayorkas）聲明表示：「我們將繼續執行移民法，驅逐沒有合法依據留在美國的人。大家不該相信人口走私販子的謊言。」

拜登總統6月4日簽署行政命令，只要美墨邊境每日非法移民人數超過2500人，就會暫停受理庇護申請。國土安全部表示，自這項規定頒布以來，該部門已有「120多架國際遣返航班飛往20多個國家」，包括最近的包機遣返在內。

中國移民成大選焦點

移民議題是今年選舉的重點，國土安全部也成焦點。（美聯社）
移民議題是今年選舉的重點，國土安全部也成焦點。（美聯社）

這次包機遣返行動發生之際，中國移民問題已成為美國總統大選的激烈政治辯論話題；共和黨人和前總統川普最近持續質疑中國移民來美的原因。

在美墨邊境試圖越境的中國公民快速增加，原因包括中國人取得美國簽證不易、中國新冠疫情封鎖造成經濟餘震等。

美國政府數據顯示，2024財年截至5月為止，美墨邊境和美加邊境入境口岸出現近5萬6000名中國非法入境移民；比在10月結束的整個2023財年5萬2700人還多。美國邊境官員2023年在美墨邊境逮捕的非法入境中國公民逾3萬7000人，是前一年數量的10倍。

近年來，由於中國拒絕接回非法在美居留的中國公民，美國在遣返方面曾遇到困難。今年稍早，美國和中國在移民問題上恢復合作。梅奧卡斯4月在眾議院委員會聽證會表示，他已與中國對口「接觸」，確保中國開始接受遣返航班。

中國政府也表示堅決反對「一切形式的非法移民」；中國駐美大使館5月聲明表示，中國執法部門正「嚴厲打擊危害國境安寧的犯罪行為，對各類走私組織和犯罪分子高度施壓」。

南境拘留者多會遣返

國土安全部表示，在美國南部邊境拘留的大多數非法越境者都會被遣返或驅逐。國土安全部正與中國合作，未來開展更多遣返航班。

拜登在華府視察聯邦救災中心。(美聯社)
拜登在華府視察聯邦救災中心。(美聯社)

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