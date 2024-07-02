美學者：華府須提高台灣防衛韌性 籲兩岸建立溝通管道

華府兩岸專家葛來儀。（聯合報系資料照片）

美國「外交事務」（Foreign Affairs）期刊網路版今天刊登華府 兩岸學者葛來儀與林碧瑩的聯名文章，兩人呼籲美國政府必須強化台灣防衛韌性，鼓勵兩岸對話，建立可信賴的背後溝通管道，避免發生衝突。

德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）與美國戰略暨國際研究中心（CSIS）中國國力計畫主任林碧瑩（Bonny Lin）在「外交事務」期刊聯名發表「台海迫近危機，華府如何降低台北與北京的緊張」專文，對美國政府提出建議。

面對台灣新政府上任，中國增強對台武力脅迫與經濟壓力，葛來儀與林碧瑩建議，美國必須採取更積極主動手段維繫台海和平穩定，軍事上必須強化台灣防衛能力抵擋中國侵略與封鎖，同時協助建立活躍民防，確保戰略存糧與能源以強化嚇阻。中國如果侵台，屆時台灣有能力支撐至美軍抵達。

華府應警告北京，美國反對中國在台灣空域與海上24海浬內以飛行器、無人機、軍艦或海巡船隻進行侵擾，也反對中國海警船艦在台灣外島限制與禁制海域內行動。如果北京忽視警告，必須採取行動提高中國侵擾的代價。

兩人認為，除了軍事步驟與警示外，嚇阻戰略還須活躍的外交介入。拜登 （Joe Biden）政府官員與中國官方私下對話時，必須告知對方賴清德 就職演說的調性與內容和幾位台灣前任總統不同，美方官員必須對中方強調談話和實際行動的區別，沒有跡象顯示賴政府會採取導致台海不穩定的手段。中方也必須瞭解，對台升高軍事、外交與經濟壓力只會挑起台海緊張，因此必須𧫴守紅線。

華府也須清楚告訴北京，對台施壓只會提高美國對台防衛承諾，這是北京不想見到的。

另一方面，華府也要鼓勵賴政府須優先強化台灣防衛韌性，並提醒美國反對台灣採行導致中國可藉口升高態勢的行動。由於北京設定前提也尋找滋事藉口，台北必須顧及和確保行動不會造成國際輿論反對。美國官員也需力挺賴政府強化與民主國家的關係，並明白告知，如果賴政府遵循國際社會認為務實的兩岸政策，台灣持續拓展國際社會挺台作為才是可行的。

葛來儀與林碧瑩最後建議，美國必須更主動鼓勵北京與台北恢復對話，告知雙方缺乏直接溝通管道的風險。華府應敦促雙方建立可信賴的背後管道，這對澄清風險與防止誤判極為關鍵。

華府也須鼓勵海峽兩邊學者在中立場合碰面，這至少可協助瞭解彼此對威脅的認知。嚇阻、對話與避免單邊改變現狀是維繫台海局勢的關鍵，美國須鼓勵各方為此努力，確保不會發生衝突。