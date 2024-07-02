最高法院裁決「川普公務行為享豁免權」 拜登發聲明譴責
特別檢察官史密斯(Jack Smith)對前總統川普提出干預2020年選舉的犯罪刑事起訴，川普辯稱身為總統擁有絕對豁免權(absolute immunity)。最高法院1日以6票對3票對「川普訴美國案」(Trump v. US)做出裁決，川普身為總統的「公務行為」(official actions)享有某種程度的豁免權，但屬於一般平民的「私人行為」(private conduct)則沒有豁免權。此裁決被視為對川普有利，紐約時報分析，裁決結果可能導致川普干預選舉案審訊會拖延。
拜登稍後在白宮發表強烈的譴責聲明，他表示這項裁定等於對總統實際上的權力沒有任何限制，而且是從根本上造成了改變，「美國國內沒有國王，每個人在法律之前都應該平等，不應有人凌駕法律之上，即便是美國總統。」
川普勝選可撤銷起訴
CNN分析，「川普訴美國案」是最高法院本會期審理與川普有關的最受矚目案件之一，全案關鍵在於大法官對川普2020年大選過後的作為將認定屬於總統「公務」(official)或「私人行為」，若為「私人行為」則沒有豁免權。川普的主張先前已被華府聯邦上訴法院駁回。
川普的絕對豁免權主張先前在下級法院遭到駁回，紐約時報分析，最高法院裁決足以讓川普如果贏得11月大選，上台之後將能讓史密斯起訴案完全撤銷。
干預選舉案料拖到大選後
最高法院裁決出爐後，川普對於史密斯起訴的挑戰，將發回聯邦法院審理。川普推翻2020年大選的作為究竟屬於公務行為或私人行為，將在聯邦法院釐清。
史密斯去年8月以密謀犯罪、妨礙公務程序等重罪罪名起訴川普。華府特區聯邦區域法院主審法官裘特康(Tanya S. Chutkan)去年12月駁回川普的豁免權主張。川普向最高法院上訴後，裘特康今年2月暫停訴訟審理程序，等候最高法院裁決。
紐約時報分析，最高法院同意受理「川普訴美國案」之初就引發爭議，因為如此一來川普就有機會將史密斯起訴案開審日期拖到11月大選過後，趕在11月大選之前在陪審團面前開審的機會極為渺茫。
自由派大法官示警
首席大法官羅伯茲(John G. Roberts Jr.)撰寫的主要意見書指出，主審法官必須針對事實展開仔細檢視，區分公務行為與非公務行為，評估檢方是否有充分理由克服川普的公務行為辯護。
自由派大法官傑克森(Ketanji Brown Jackson)在單獨撰寫的不同意見書中指出，最高法院等於史上首次裁定，「全美國最有權力的官員能在迄今仍無法完全確認的情況底下獨斷獨行」。同是自由派大法官薩多馬友(Sonia Sotomayor)認為，這是對總統權力的絕對擴張，包括川普和其他總統在內，「總統像是凌駕在法律之上的國王」。
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