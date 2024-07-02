最高法院裁決「川普公務行為享豁免權」 拜登發聲明譴責

最高法院1日裁決總統在公務行為可享刑事豁免權，但私人行為則無此保障，此裁決可說對川普有利。（美聯社）

特別檢察官史密斯(Jack Smith)對前總統川普 提出干預2020年選舉的犯罪刑事起訴，川普辯稱身為總統擁有絕對豁免權(absolute immunity)。最高法院1日以6票對3票對「川普訴美國案」(Trump v. US)做出裁決，川普身為總統的「公務行為」(official actions)享有某種程度的豁免權，但屬於一般平民的「私人行為」(private conduct)則沒有豁免權。此裁決被視為對川普有利，紐約時報 分析，裁決結果可能導致川普干預選舉案審訊會拖延。

拜登稍後在白宮發表強烈的譴責聲明，他表示這項裁定等於對總統實際上的權力沒有任何限制，而且是從根本上造成了改變，「美國國內沒有國王，每個人在法律之前都應該平等，不應有人凌駕法律之上，即便是美國總統。」

川普勝選可撤銷起訴

CNN分析，「川普訴美國案」是最高法院本會期審理與川普有關的最受矚目案件之一，全案關鍵在於大法官 對川普2020年大選過後的作為將認定屬於總統「公務」(official)或「私人行為」，若為「私人行為」則沒有豁免權。川普的主張先前已被華府聯邦上訴法院駁回。

川普的絕對豁免權主張先前在下級法院遭到駁回，紐約時報分析，最高法院裁決足以讓川普如果贏得11月大選，上台之後將能讓史密斯起訴案完全撤銷。

特別檢察官史密斯(Jack Smith)對前總統川普提出干預2020年選舉的犯罪刑事起訴，川普辯稱身為總統擁有絕對豁免權(absolute immunity)。(美聯社)

干預選舉案料拖到大選後

最高法院裁決出爐後，川普對於史密斯起訴的挑戰，將發回聯邦法院審理。川普推翻2020年大選的作為究竟屬於公務行為或私人行為，將在聯邦法院釐清。

史密斯去年8月以密謀犯罪、妨礙公務程序等重罪罪名起訴川普。華府特區聯邦區域法院主審法官裘特康(Tanya S. Chutkan)去年12月駁回川普的豁免權主張。川普向最高法院上訴後，裘特康今年2月暫停訴訟審理程序，等候最高法院裁決。

紐約時報分析，最高法院同意受理「川普訴美國案」之初就引發爭議，因為如此一來川普就有機會將史密斯起訴案開審日期拖到11月大選過後，趕在11月大選之前在陪審團面前開審的機會極為渺茫。

自由派大法官示警

首席大法官羅伯茲(John G. Roberts Jr.)撰寫的主要意見書指出，主審法官必須針對事實展開仔細檢視，區分公務行為與非公務行為，評估檢方是否有充分理由克服川普的公務行為辯護。