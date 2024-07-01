發射裝置故障 中國天龍三號火箭意外「試射」爆炸

俄羅斯衛星通訊社的照片顯示，天龍三號升空後不久即向下墜落，然後在地面引發猛烈爆炸。(取自Sputnik網站)

對標馬斯克星鏈的中國航太產品，出師未捷，在「試射」時爆炸。6月30日下午，天龍三號火箭在河南 試車時墜落起火，河南鞏義市緊急管理局回應，暫未接報有人傷亡。

河南鞏義升空墜落 無人傷亡

北京天兵科技公司30日晚上發布關於天龍三號大型液體運載火箭一子級動力系統試車的情況說明，指出2024年6月30日下午3點43分，天兵科技自主研發的天龍三號液體運載火箭在河南鞏義市綜合試驗中心開展了一子級九機並聯動力系統熱試車。

互聯網上傳影片截圖顯示，天龍三號升空後不久即向下墜落。(取自QQ) 對標馬斯克星鏈產品的中國大陸天兵科技生產的天龍三號火箭，三十日下午在河南試射時爆炸。（好看視頻）

升空後電腦主動關機 火箭墜落

試車過程中，一子級火箭正常點火，引擎推力達820噸，因箭體與試驗台連接處結構失效，一子級火箭脫離發射台，在升空後，箭上電腦主動關機，火箭跌落在距離試車台西南1.5公里的深山中，箭體跌落山中後解體。天兵公司說試驗地點遠離鞏義市區，試驗前與地方政府聯合完善安全保障措施並提前組織周邊人員撤離，經排查，無人員傷亡。

村民提前接獲通知 全部撤走

中國「極目新聞」引述，鞏義市大峪溝鎮薛莊村的村民表示，火箭發射地點離她家只有一里地(500公尺)。火箭發射前，當地村委提前組織群眾疏散。其提供的聊天截圖顯示，村幹部發布通知稱「接政府通知，今天下午2點『天兵』測試，今天早上10點前全部撤離完畢，時間兩天(等通知返回)」該村民還稱，火箭爆炸前村民都撤走了，爆炸時發出巨響，附近村裡的玻璃都震碎了。現在她住在外村，等待回村通知。

發射裝置故障致意外升空

英國電訊報報導，這次本應是火箭發動機的例行「靜態點火」，火箭仍留在發射台上。 然而，用於固定火箭的發射繫泊裝置出現「結構性故障」，導致火箭意外發射升空。天兵公司表示，墜落地點「遠離鞏義市區」，不過社交媒體發自鞏義的影片顯示，當地居民拍攝到火箭戲劇性地墜落地面的過程。

天龍火箭三號示意圖。（百度百科）

火箭對標SpaceX 獵鷹9號

綜合陸港媒體報導，天龍三號是天兵科技為中國衛星互聯網「星座建設」量身定製的大型液體運載火箭，產品性能對標SpaceX的獵鷹9號，其直徑3.8公尺，起飛質量590噸，近地軌道(LEO)運力17噸，太陽同步軌道(SSO)運力14噸。

天龍三號運載火箭動力系統試車為一子級九台TH-12(天火12)發動機同時點火，是中國現階段運載火箭在研製過程中推力最大的一次動力系統試車，較之前中國航天最大推力試驗增長了兩倍。

天兵科技稱，將盡快完成故障歸零，組織新產品的生產和試驗。

另據百度 百科，天龍三號是北京天兵科技有限公司開發的天龍三號大型液體運載火箭，直徑3.8公尺，總長71公尺，起飛質量590噸，起飛推力770噸。該火箭採用二級構型設計，以液態氧和煤油作為主推進劑，該火箭按計畫將於2024年7月完成首飛任務，並在首飛後的三年內具備每年超過30次的商業發射能力。