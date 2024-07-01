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曾罵「講英語」 内布拉斯加州74歲翁 射傷7西裔鄰居後自殺

編譯徐薏茹／綜合報導

七名内布拉斯加州居民6月28日晚在住宅遭鄰人開槍攻擊，受害者包括四名兒童，當局表示犯罪動機可能與種族相關。

内布拉斯加州巡警警督博杜克(John Bolduc)在6月29日的記者會說明，6月28日下午約4時33分，多通911通話通報克里特(Crete)克里斯特林大道(Crestline Drive) 1200號街區發生槍擊案，地方警察趕到現場仍能聽見槍聲，包括從對街一棟房屋傳來的單一槍響。

新聞稿稱，槍擊發生時房屋中大約有15人，大部分人在戶外的庭院，至少一名受害者在屋內。

博杜克說：「很快就確定所有槍響來自帕克蘭街(Parkland Street) 1810號的一棟住宅。」特警隊(SWAT)逮捕了「周圍設置障礙的目標」。

特警隊大約下午6時40分進入房屋，發現74歲的嫌犯布斯(Billy Booth)死亡，身上有自我射擊的槍傷，並在布斯的遺體附近發現一把獵槍。

博杜克指出：「初步調查顯示布斯擊發的所有子彈來自他的屋內，調查員仍在積極調查，釐清事發經過，但目前我們不認為在槍擊發生前一刻，嫌犯和任何一名受害者有言語接觸。」

現場發現的三名受害者為成年人，年齡為22至43歲，四名受害者是兒童，年齡為3至10歲；克里特警察局長楊恩(Gary Young Jr.)表示，據信受害者皆為西班牙裔。

六名受害者最初被送往醫院，第七名受害者當晚稍晚才發現自己受傷；目前已有四人出院，三人仍在接受治療，其中兩人在兒童醫院；所有人預期都能平安存活。

根據博杜克的說明，嫌犯與受害家庭之間有過糾紛，克里特警察局自2021年開始回應「幾件投訴」，大多數來自布斯，與社區中的「駕駛行為」有關。

楊恩表示，這些投訴未必與受害者的房屋相關，而是關於社區內車輛駕駛過快、不當停車、滋擾房產、生活品質等問題；受害者曾有一次報告，布斯對他們比中指，叫他們「滾回家」或「滾回他們來自的地方」，並叫他們「說英語」。

當被問到槍擊事件是否涉及種族因素，楊恩說：「可能有，我們不知道。當然『滾回家』、『說英語』的語境有這樣的意味。」他表示犯案動機仍在調查中。

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