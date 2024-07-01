紐約緬裔少年被殺 族人打斷警方記者會 死者母：不想與殺人犯待一起

13歲緬甸裔八年級學生尼亞．姆維6月28日晚間遭警察攔查後竟遭警擊斃。社區人士極為憤怒，要求警方說明。圖為紐約州上州尤蒂卡社區民眾6月29日燭光追悼姆維。(美聯社)

紐約13歲亞裔 少年遭警方擊斃案件，引發當地緬甸 克倫族(Karen)社區反彈，6月29日舉行的新聞會上，湧入大批克倫族人聲援死者家屬，而且大吼大叫，中斷記者會，同時死者母親也哭喊：「不要跟殺人犯在同一個地方」。

今日美國(USA TODAY)報導，紐約州 莫霍克山谷(Mohawk Valley)尤蒂卡市(Utica)13歲克倫族少年尼亞．姆威(Nyah Mway)遭到警方擊斃後，引發克倫族社區軒然大波，市長加利梅(Michael Galime)隔天在市政廳舉行記者會，湧入上百位克倫族移民聲援。

首先由警局局長威廉斯(Mark Williams)說明整個案發過程，不料當威廉斯提及案發當時少年手上展示「一把似乎是手槍的東西」，在場100多名克倫族人開始尖叫鼓譟：「不！」，市府人員出面安撫眾人情緒，避免記者會中斷。

威廉斯強調：「警方隨後找到了一把帶有可拆卸彈匣的格拉克17 Gen 5手槍，最後確定是一把仿製槍。」 並補充道：「今後我們會公布涉案警官姓名並持續調查，請大家耐心等待。」

不過在場的克倫族人得知涉案三名警官在調查期間帶薪轉任行政職後，開始憤怒吼叫，甚至指控員警獲得「帶薪休假」。

加利梅也出面緩頰：「召開這場新聞會不僅是為了對外說明，保持公開透明，也是為了向死者家屬與社區致哀。」並強調：「雖然類似昨晚的停車事件原本是例行公事，卻變成一場悲劇，我們理解，所以在此公開透明，向社區居民解釋案件一切與未來處理過程。」

當新聞會結束後，加利梅還邀請死者家屬、社區代表與市府官員交談，加利梅本人也透過翻譯向死者母親表達慰問之意，母親當場傷心痛哭，不料突然間情緒失控、大吼大叫，翻譯向媒體轉述表示：「死者母親說她不想和兇手待在同一個地方。」

在公開記者會結束後，市長、警局局長和警局發言人柯利(Michael Curley)又聯手舉行一場非公開記者會，加利梅重申徹查達到底的決心：「警局會日復一日調查，不會以輕率的方式結案。」並補充道：「會發生騷動是由於特定事件引發，這就是為何我們只能談論可以公布的內容與時間，無法提供不確定的訊息。」