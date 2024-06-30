法國會首輪投票 馬克宏吉凶難卜 極右派若取勝 復興黨將成弱勢

法國總統馬克宏解散國會下議院後，將提前於30日舉行第一輪選舉投票，面對極右派在歐洲議會崛起，馬克宏第二任期的未來時光吉凶未卜，國家陷入未可預知的領域。(歐新社)

法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron)6月出乎意料宣布解散國會下議院，提前在30日舉行第一輪投票 ，令法國政壇陷入紊亂；這次競選期為法國現代史上最短之一，面對極右派在歐洲議會崛起，馬克宏第二任期的未來時光吉凶未卜，國家陷入未可預知的領域。

Politoco政治網站29日報導，馬克宏2022年連任成功之際，他的政黨未能取得絕對多數，他組成的中間聯盟僅以微弱多數統治國家，很難通過某些法案。

接下來在本月初，法國極右、反移民的「國民集會黨」(National Rally)在歐洲議會的選舉得票躍居首位，而馬克宏「復興黨」(Renaissance)領導的中間聯盟僅得第二，且差距甚遠。雖說歐洲議會的投票讓他受挫，馬克宏並無解散國會的責任，但他相信解散下議院已變得不可避免，反對派國會議員揚言秋季要讓他的政府倒台，快速辦選舉是尊重人民意志的唯一方法。誠如他所言，快速辦理選舉也讓選民在他與政治極端派之間有得選擇。

突然選舉被視為有危險，假如國民集會黨取得多數，馬克宏就將面臨一個敵視他一切信仰的國會。國民集會黨花一年重新打造自己，接近統治法國的程度前所未有。

總統是法國最有權力的政治人物，擁有以行政命令治國的廣泛能力，但國會的批准，尤其是577席的「國民大會」(National Assembly)，就通過大多數重大內政變革及關鍵立法，如開支法案或憲法修正案，均為必要。

與國會另一院的參院 並不相同的是：國民大會議員由人民直選，可以用不信任投票倒閣，另外，假如兩院對法案意見不一致，國民大會擁有更大的立法迴旋餘地，一般也有最後的決定權。國民大會的組成方式決定法國如何治理。

馬克宏若不能糾集強大的國會多數支持，就會發現自己與國民大會置身於政治相對立場的境地。他恐被迫由反對黨挑選總理，新總理組成內閣，兩者合力可以阻擋馬克宏的內政施政。

國民大會有577選區，選舉分兩輪進行，第一輪在6月30日，第二輪在7月7日。第一輪可以有多名候選人，要進入第二輪要邁過一定門檻，大多時候由第一輪得票前兩名參加，但如果候選人得票在至少12.5%，那麼可以有三名或四名候選人進入第二輪。